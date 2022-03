Ekonomisti: Öljysaarto iskisi hyökkääjän talouteen heti

Ukrainan sodan myötä asetettujen pakotteiden on arvioitu iskevän voimakkaasti Venäjän talouteen.

Institute of International Finance (IIF) -järjestön ekonomisti Elina Ribakovan mukaan toimenpiteet ovat olleet tehokkaita niiden samanaikaisuuden ja laajan kansainvälisen yhteistyön vuoksi.

Pakotteita voitaisiin silti kiristää erityisesti vientirajoitusten kautta.

– Minkä suhteen länsimailla on eniten vaikutusvaltaa Venäjän suhteen? Ennen kaikkea öljyn viennin kautta. Maakaasu on tärkeää, mutta siihen voidaan puuttua vasta pidemmällä aikavälillä, Elina Ribakova kirjoittaa Twitterissä.

Ekonomisti arvioi öljysaarron iskevän välittömästi Venäjän maksutaseeseen. Öljykauppaa voitaisiin hallinnoida myös niin sanotun ”ruokaa öljystä”-ohjelman mukaisesti.

Käsitteellä viitataan YK:n turvallisuusneuvoston aloittamaan ohjelmaan Persianlahden sodan jälkeen 1990-luvulla. Sen kautta Irak pystyi myymään öljyään ruokaa ja esimerkiksi lääkkeitä vastaan kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tavoitteena oli estää diktaattori Saddam Husseinia rakentamasta uudelleen asevoimiaan.

Öljynviennistä saatavat tulot vastaavat tällä hetkellä noin kolmasosaa Venäjän valtion budjettituloista.

Venäjä alkoi kerryttää mittavia valuuttareservejä Krimin miehityksen jälkeen vuonna 2014. Tavalliselle venäläiselle strategia tarkoitti IMF:n säästökuuria vastaavia vaikutuksia.

Suuri osa reserveistä jäädytettiin Ukrainan sodan seurauksena. Tuonnin romahtaminen ja viennin jatkuminen voi kuitenkin mahdollistaa niiden kerryttämisen ennalleen reilussa vuodessa.

– Ajatus ”Venäjä-linnakkeesta” tuhottiin maan keskuspankille asetetuilla pakotteilla. Yli 40 prosenttia 640 miljardin dollarin reserveistä on Venäjän viranomaisten ulottumattomissa, Ribakova sanoo.

Viime aikoina Itä-Euroopan maat ovat vaatineet Euroopan unionia kieltämään energian tuonnin Venäjältä. Saksan liittokansleri Olaf Scholz on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta.

3/ What would Russia's fiscal position be without oil revenues? It would be in deep-red. Oil revenues account for ~1/3 of the Federal budget revenues. pic.twitter.com/O6uidfSboa

— Elina Ribakova 🇺🇦 (@elinaribakova) March 22, 2022