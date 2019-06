75 prosentin työllisyys vaatiikin 100000 uutta työllistä

Hallituksen suunnitelmissa on puhuttu yleisesti 60000 uudesta työllisestä.

Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen avaa Twitterissä työllisyysasteen laskemista ja siinä käytettyjä asteikkoja. Hän huomauttaa, että yleinen tilastovirhe on sotkea 20-64-vuotiaiden työllisyysaste ja 15-64-vuotiaiden työllisyysaste.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus pohjaa ohjelmansa sille oletukselle, että 15-64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Tämän yhteydessä on yleisesti puhuttu 60 000 työllisestä lisää vaalikauden loppuun mennessä. Luku toistui esimerkiksi tuoreen valtiovarainministeri Mika Lintilän Helsingin Sanomien haastattelussa.

Olli Kärkkäisen mukaan tämän vuoden tasolla laskettuna 75 prosentin työllisyysasteen (15-64) saavuttaminen vaatisi kuitenkin noin 100 000 uutta työllistä. 60 000 työllisen lisäyksen pohjana on käytetty ennustetta, jonka mukaan työllisten määrä nousee vaalikaudella 40 000:lla. 75 prosentin työllisyysaste merkitsisi siis kuitenkin kokonaisuudessa tämän vuoden tasoon 100 000 uutta työllistä.

– Tämä sama työllisyyden lisäys 20-69 -ikäluokassa tarkoittaisi työllisyysasteen nousua 69,6 % —> 72,5 %, Kärkkäinen avaa.

SK:n pääkirjoituksessa on melko yleinen työllisyystilastovirhe; tässä viitatut Ruotsin ja Saksan työllisyysasteet on eri ikäluokasta (20-64 v) kuin Suomen työllisyysastetavoite (15-64 v). Vertailukelpoiset työllisyysasteet on

Ruotsi: 77,5 %

Saksa: 75,9 % https://t.co/tNxNb2lbed pic.twitter.com/Bp235MITPq

— Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) June 7, 2019