Ekonomisti: Kohta taas ihmetellään sormi suussa

Elinkeinoelämän luottamus laski hieman syyskuussa.

– Tuoreiden luottamuslukujen keskeisin viesti on, että kiivain vaihe talouden palautumisessa alkaa olla ohitse. Kokonaiskuvassa kasvu jatkuu yhä potentiaaliin nähden voimakkaana, mutta on myös huomata, että joillain aloilla palautuminen on vasta aluillaan, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja, johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus laski syyskuussa yhden pisteen edelliskuukaudesta. Uusin lukema oli +21, kun saldoluku oli elokuussa +22. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus sen sijaan parantui syyskuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli +7 pistettä, joka on kaksi pistettä enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi syyskuussa viime kuun tasolla. Saldolukema oli +16 pistettä, joka on sama kuin elokuun tarkistettu lukema. Luottamus on yhä yli pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski syyskuussa. Luottamus-indikaattorin uusin pisteluku oli +13, joka on neljä pistettä vähemmän kuin elokuun tarkistettu lukema. Luottamus-indikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on -1.

Pakarisen mukaan Suomen kannalta on harmillista, että koronakriisin suoma mahdollisuus talouden rakenteiden uudistamiseen jätettiin hyödyntämättä.

– Kohta taas ihmetellään sormi suussa, miksi Suomi kasvaa hitaasti ja kilpailijamaissa kasvu jatkuu verraten hyvänä, hän toteaa.