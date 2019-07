Ekonomisti KL:lle: Talouden näkymät tummenevat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n pääekonomistin mukaan yritysten luottamuksen huippulukemat on toistaiseksi nähty.

Yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt nopeasti, EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi arvioi Kauppalehdelle.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan erityisesti teollisuuden luottamus talouteen on laskenut merkittävästi. Rakennusalalla kehitys näkyy luottamusmittauksessa jo miinusmerkkisinä työllistämisodotuksina.

– Teollisuuteen vaikuttavat kansainvälisen talouden näkymät ja odotukset sekä riskiarviot, jotka liittyvät esimerkiksi vientimarkkinoihin, Euroopan talouskehitykseen ja kauppakiistoihin, EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi arvioi KL:lle.

– Näilläkin toimialoilla huippulukemat on luottamuksessa toistaiseksi nähty. Taloudessa menee kohtalaisesti, ja yrityksetkin arvioivat suhdannetilanteen vielä normaaliksi tai monilla aloilla normaalia paremmaksi, mutta näkymät tummenevat, Kangasniemi sanoo.

Pk-yritysten tulevaisuudennäkymiä arvioiva KL-Indeksi sai kesäkuussa arvon 56,7, mikä on indeksin alin kesäkuun lukema viiteen vuoteen. Viime vuoden kesäkuussa indeksin lukema oli 60,1.

Kangasniemen mukaan Suomi on tilanteessa, jossa samaan aikaan on pulaa työvoimasta ja kysyntänäkymät heikkenevät. Työvoimapulaa on eniten rakentamisessa ja palvelualoilla.

– Työvoimapulasta kärsitään edelleen laajalti. Yritykset kokivat sen jonkin aikaa suurimmaksi esteeksi kasvulle, mutta nyt vaimea kysyntä on taas nostanut päätään. Tämä kuvaa kaksijakoisuutta: samaan aikaan on pulaa ammattityövoimasta, ja toisaalta kysyntänäkymät heikkenevät, Kangasniemi sanoo.