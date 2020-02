Ekonomisti KL:lle: Hallitus hajoaa julkisen talouden epätasapainoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aki Kangasharjun mukaan hallituksen neljästä päätavoitteesta on toteutumassa vain yksi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja, ekonomisti Aki Kangasharju ei povaa pitkää ikää Sanna Marinin (sd.) hallitukselle. Hänen mukaansa hallitus hajoaa julkisen talouden epätasapainoon.

– Hyvässä lykyssä hallitus voi hurrata, että 75 prosenttia on saavutettu, mutta sitten hallitus hajoaa siihen, että julkisen talouden tasapainotavoitetta ei saavuteta, Kangasharju arvioi Kauppalehden Aamiainen Jari Korkin kanssa -videohaastattelussa.

Alkuviikosta kerrottiin, että Suomen työllisyysaste on kohonnut 73,4 prosenttiin. Kangasharjun mukaan työpaikkoja saattaa syntyä julkiselle sektorille. Tämä ei kuitenkaan tasapainoita julkista taloutta.

– Nyrkkisäännön mukaan yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteessa tarkoittaa miljardia euroa julkisen talouden tasapainoon. Mutta yhtälö toimii vain, jos kaikki lisätyölliset tulevat yksityiselle sektorille, Kangasharju sanoo.

– Nyt hallitus on lisännyt julkisia menoja, mutta samalla se on heikentänyt julkisen talouden tasapainoa. Tähän mennessä saldo on miinuksella.

Kangasharjun mukaan hallituksen neljästä päätavoitteesta on toteutumassa vain eriarvoisuuden kaventaminen. Ilmastotoimet, työllisyysasteen kohentaminen sekä julkisen talouden tasapainottaminen eivät ole edistyneet.

Hallituksen kaataa Kangasharjun mukaan keskusta.

– Keskustan on näillä kannatusluvuilla oman uskottavuutensa tähden pakko pitää kiinni julkisen talouden tasapainottamisesta. Jos ei saada aikaan työllisyystoimia, niin eihän tässä oikein muuta johtopäätöstä voi vetää, Kangasharju toteaa.

– En oikein pysty näkemään, että tämä hallitus voisi olla kovin pitkäikäinen.