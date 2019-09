Ekonomisti KL:lle asuntohinnoista: Miten käy keskisuurten kaupunkien?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asuntomarkkinat isoissa kaupungeissa ja muuttotappioseuduilla eriytyvät entisestään.

Tulevaisuudessa omaan asuntoon voi olla entistä vaikeampi päästä kiinni Helsingissä ja muissa kasvukeskuksissa, kertoo Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus Kauppalehdelle.

– Muualta maasta ja muualta maailmasta muutetaan kasvukeskuksiin, vaikka syntyvyys hiipuukin. Asuntomarkkinat isoissa kaupungeissa ja muuttotappioseuduilla eriytyvät entisestään. Mutta on hyvä kysymys, mikä tilanne on kymmenen vuoden kuluttua esimerkiksi Lahdessa, Joensuussa ja muissa paikoissa, joita ennen on pidetty keskuskaupunkeina, Brotherus selvittää.

Jos katsotaan tilannetta muissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa, voidaan Brotheruksen mukaan pohtia onko nykylasten sukupolvella koskaan varaa omistusasuntoon Helsingissäkään.

– Esimerkiksi Tukholmassa nuoret asuvat vanhempiensa nurkissa entistä pidempään, eivätkä omasta halustaan vaan siksi, että asumisen kustannukset ovat karanneet käsistä. Vaikka Hel­singissä tehdään asialle paljon – rakennetaan uusia alueita, tiivistetään, kehitetään nopeaa raideliikennettä – asuntojen kysyntä kasvaa silti nopeammin kuin tarjonta, enkä usko tilanteen muuttuvan lähivuosikymmeninä, Brotherus toteaa.

Brotheruksen mukaan tulevaisuuden asuntomarkkinoilla pärjää, kun lukee mega­trendejä oikein ja pitää omasta taloudesta huolta.

– Kannattaa pitää omasta taloudesta huolta, koska vaatii entistä enemmän suunnitelmallisuutta ja ennakkosäästöjä, jos haluaa lähteä omistusasumispolulle kasvukeskuksissa, Brotherus kertoo.