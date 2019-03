Ekonomisti: Kestävän kehityksen arvonlisävero tuhoon tuomittu ajatus

Ekomistin mukaan SDP:n ”kestävän kehityksen arvonlisävero” täyttää kaikki huonon veropolitiikan tunnusmerkit.

Valtiotieteen tohtori Heikki Pursiaisen mukaan on täysin tuhoon tuomittu ajatus panna sadat tuhannet kulutushyödykkeet päästöjen mukaan järjestykseen.

– Kukaan ei pysty arvioimaan uskomattoman monimutkaisten tuotantoketjujen ja verkostojen kokonaispäästöjä edes muutamalle hyödykkeelle, saati sadoille tuhansille. Kulutusvalintojen päästöihin vaikuttavat myös merkittävästi hyödykkeiden keskinäiset korvattavuudet ja monet muut seikat, hän toteaa Twitterissä.

Pursiaisen mukaan hyödykekohtainen vero tulisi siksi olemaan suuressa määrin mielivaltainen.

– Juuri tästä syystä ainoa tapa kohdistaa vero oikeasti päästöihin on verottaa suoraan päästöjä.

Hän toteaa, että ihmisten käytöksen mikro-ohjailu epäneutraalilla arvonlisäverolla päästöveron tai -kaupan sijasta tulisi siksi parhaimmillaankin olemaan tehotonta, kallista ja ohjausvaikutuksiltaan sattumanvaraista.

– Tämä siis parhaimmillaan. Todellisuudessa tilanne on vielä pahempi. Epäneutraali epämääräisille kriteereille perustuva järjestelmä tarjoaa mahtavan toimintakentän lobbaamiselle ja protektionismille. Jokainen tuottaja haluaa alempaan verokantaan ja syitä keksimässä on kansanedustajien, viestintätoimistojen ja järjestöekonomistien armeija. Luvassa on ankara kamppailu, jossa luomubambun ja biodynaamisen liivatteen ja kotimaisen chilin tuottajat kaunopuheisesti kertovat tuotteidensa ekologisuudesta, Pursiainen kirjoittaa.

Hänestä näyttäisi myös siltä, että SDP:n uudistukseen sisältyisi ”kestävän ruoan” hinnanalennus pienituloisten auttamiseksi.

– Tämäkin on huono ajatus. On yleisesti tunnettua, että ALV:n alentaminen on huono tapa auttaa köyhiä, koska hyödyistä suurin osa menee suurituloisille. SDP:n veropoliittisessa ohjelmassa korostettiin, että veropolitiikan tulee perustua tutkimustietoon. Vero-ohjelman monien hyvien ehdotusten joukosta on nyt syystä tai toisesta nostettu kärkeen tämä kaikkein huonoin. Veroon liittyvä sekava viestintä ei ole sattumaa: sekavasta ja huonosta ajatuksesta on vaikea viestiä uskottavasti, Pursiainen toteaa.

Puolueen @demarit "kestävän kehityksen #arvonlisävero" täyttää kaikki huonon veropolitiikan tunnusmerkit. 1. On täysin tuhoon tuomittu ajatus panna sadat tuhannet kulutushyödykkeet päästöjen mukaan järjestykseen. Kukaan ei pysty arvioimaan uskomattoman monimutkaisten 1 — Heikki Pursiainen (@pursiain) March 25, 2019