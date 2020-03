Ekonomisti IS:lle: Yrityksiltä ei vielä kuppi nurin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Danske Bankin pääekonomisti ei vielä pelottelisi massatyöttömyydellä.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo Ilta-Sanomille uskovansa, että suomalaiset yritykset kestävät suhteellisen hyvin nyt meneillään olevan talouden epävakauden.

Kuoppamäen mukaan konkursseja on odotettavissa ja tilanne on vaikea tietyille toimialoille, kuten matkailulle. Suomen osalta tilanne on kuitenkin hyvä, sillä suomalaiset yritykset ovat keskimäärin varsin vakavaraisia.

– En usko, että suomalaisilla yrityksillä menee ensimmäisessä aallossa joukoittain kuppi nurin. Meillä yrityksillä on ollut joidenkin mielestä liikaakin rahaa kassassa, mikä voi nyt osoittautua siunaukseksi, Kuoppamäki sanoo.

Massatyöttömyydellä on Kuoppamäen mukaan vielä toistaiseksi turha pelotella.

– Kaikki nämä rajut toimenpiteet voivat saada epidemian aisoihin. Näin näyttäisi käyvän Kiinassa. Toki sieltä voi aina tulla toinen aalto. Voisi kuvitella, että suurimman osan yrityksistä tase kestää.

Kuoppamäen mukaan rahoitussektorin liikkeillä saattaa olla dramaattisia jälkiseurauksia, joiden vaikutusketjuja voi olla vaikea hahmottaa etukäteen. Samalla tilanne on kuitenkin aikaisempia finanssikriisejä parempi, sillä riskienhallintamekanismeja on nyt enemmän.

Mekanismien riittävyys on kuitenkin arvoitus. Politiikan on Kuoppamäen mukaan reagoitava massiivisesti.

– Se jää nähtäväksi. Myös keskuspankeilta tarvitaan vielä lisää toimia. Niiden ja hallitusten rooli siinä, että yritykset selviävät kurimuksen yli, on iso. Jos riittävää reaktiota ei saada, niin yrityksillä varmasti on vaikeuksia hoitaa vastuitaan ja yrityslainojen kautta voi tulla merkittävä romahdus, Kuoppamäki sanoo.

– Itse en olisi niin synkkä, että povaisin maailmanloppua. Luulen, että julkisen vallan puolellakin tilannetietoisuus on suhteellisen hyvä.