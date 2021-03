Ekonomisti HS:lle: Tästä voi tulla koko taloushistorian nopein palautuminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jussi Hyödyn mukaan on mahdollista, että inflaatio iskee jo kesällä.

Finanssiyhtiö OP:n strategi Jussi Hyöty ennustaa, että koronavirusepidemian hellittäessä luvassa saattaa olla koko taloushistorian nopein palautuminen sekä inflaatio.

– Syvästä taantumasta hurjaan kasvuun, Hyöty kuvaa Helsingin Sanomille.

Hyödyn kasvu- ja inflaatioennusteen taustalla on muun muassa Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinnon vastikään hyväksymä elvytyspaketti. Yhdysvaltain keskuspankki korjasi hiljattain ennustettaan, jonka mukaan Yhdysvaltain talouskasvu olisi tänä vuonna neljä prosenttia. Tuoreimmassa ennusteessa kasvuksi ennustetaan 6,5 prosenttia.

Myös koronarajoitusten hellittäminen vaikuttaa vahvasti talouden elpymiseen globaalisti.

Hyödyn mukaan inflaatio saattaakin näyttää kyntensä jo tulevana kesänä. Inflaatiolla olisi Hyödyn mukaan dramaattisia vaikutuksia markkinoihin, joissa on jo pitkään totuttu matalaan korkotasoon.

Ekonomisti varoittaa keskuspankkeja kuitenkin säätelemästä korkojen hintoja markkinoilla, sillä menettelystä voisi olla vakavia seurauksia.

– Sekä finanssimarkkinoiden että yleisemmin talouden riskit kohoaisivat. Lisäksi korkokontrolli tarkoittaisi korkeampaa inflaatiota. Se iskisi suoraan kuluttajiin, Hyöty sanoo.

Valtioiden rooli talouspolitiikassa on Hyödyn mukaan kasvanut jo ennen koronapandemiaa, mutta epidemian myötä on todella astuttu uuteen aikaan. Hän arvelee, että vahva finanssipolitiikka on nyt tullut jäädäkseen.

– Enää ei ole kyse vain koronapandemiasta, vaan valtion roolista taloudessa yleisemmin, ekonomisti arvioi.