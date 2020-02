Ekonomisti ennustaa hidasta kasvua koronan takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirus on synkentänyt kansainvälisen kaupan näkymiä, ja suuria investointeja on nyt turha odottaa.

Tuoreet kyselyt kertovat yritysten ja kuluttajien luottamuksen pysyneen helmikuussa lähes ennallaan koronaviruksen leviämisestä huolimatta.

Vähittäiskaupan ja palvelualojen näkymien notkahdus on kuitenkin Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan ikävä merkki aiemmin vakaan kotimarkkinan hauraudesta.

– Teollisuuden osalta luottamuksen toipuminen on hyvä uutinen, mutta koronavirus on synkentänyt kansainvälisen kaupan näkymiä. Mittavia investointeja on tässä tilanteessa turha teollisuudelta odottaa. Vuosi 2020 alkaa hitaan ja hauraan kasvun merkeissä, Kuoppamäki arvioi.

Lisäksi Kuoppamäen mielestä kuluttajien synkentynyt arvio oman talouden tulevaisuudesta on huolestuttavaa. Multa osin luottamuksen vakaus heijastelee hänen mukaansa osaltaan työmarkkinoilla nähtyä hyvää virettä.

Kuluttajien varovaisuuteen kiinnittää huomiota myös Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

– Varovaisuus näkyy hieman vaisummissa odotuksissa oman talouden osalta, hän toteaa omassa tiedotteessaan.

Hänestä on kuitenkin huojentavaa, että kuluttajien tunnelma ei sulanut koronan tartuntauutisten myötä.

– Myös teollisuuden luottamuksen kohoaminen ja rakennusalan vahvat näkymät hälventävät huolia globaalin alakulon nopeasta leviämisestä, Brotherus arvioi.