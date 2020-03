Ekonomisti EKP:n päätöksistä: Helpottaa, mutta ei paranna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pankin ekonomistin mielestä tarvitaan myös finanssipolitiikkaa.

Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto päätti torstain kokouksessaan useista rahapoliittisista elvytystoimista, mutta ohjauskorkoja neuvosto ei muuttanut.

EKP:n talletuskorko pysyy ennallaan -0,5 prosentissa ja ohjauskorko nollassa.

Sen sijaan lainojen osto-ohjelmassa kuukausiostoja kasvatetaan 20 miljardista 120 miljardiin euroon vuoden loppuun asti. Lisäksi ostoja kohdistetaan yritysten joukkovelkakirjoihin.

Pankeille tarkoitetun lainaohjelman ehtoja höllennetään väliaikaisesti niin, että pienten ja keskikokoisten yritysten rahoitus helpottuisi. Myös pankkien vakavaraisuusvaatimuksia kevennetään.

– Helpottaa ahdinkoa, mutta ei paranna tautia, toteaa Danske Bank Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Twitterissä.

Runsas likviditeetin tarjoaminen auttaa hönen mukaansa koronan talousoireisiin, mutta ei vielä nosta taloutta jaloilleen.

– Finanssipolitiikkaakin tarvitaan, Kouppamäki muistuttaa.

Suomen Pankin toiminnassakin on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Etätyön tekemistä on pankissa lisätty, ja virkamatkoista on luovuttu. Suomen Pankki peruu lisäksi kaikki yleisötilaisuudet ja seminaarit toukokuun loppuun saakka.

EKP ei muutta korkoja, mutta tarjoaa runsaasti likviditeettiä. TLTRO3 pyrkii edullisin ehdoin varmistamaan p&k yritysten rahoituksen. 120 miljardin tilapäinen laajennus osto-ohjelmaan varmistaa myös rahoitusta. Helpottaa ahdinkoa, mutta ei paranna tautia. https://t.co/K8FOlT7qzo — Pasi Kuoppamäki (@Pasi_Kuoppamaki) March 12, 2020