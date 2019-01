”Britannian kaaos ei ole Theresa Mayn syy”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n Taneli Lahden mukaan David Cameron kiristi EU:lta helpotuksia, mutta järjesti silti Brexit-äänestyksen.

– Se oli alhaista, suoraan sanottuna, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Brysselin-toimiston johtaja Taneli Lahti sanoo.

Hänen mielestään Britannian poliittisen kaaoksen syypää ei ole nykyinen pääministeri Theresa May. Lahden mukaan tämä on selvinnyt Brexit-neuvottelijana kelvollisesti.

– Tilanne oli aivan mahdoton. May ei halunnut Brexitiä mutta kantoi vastuun. Hän on tehnyt virheitä mutta yrittää hallita prosessia, jossa voi vain hävitä, Taneli Lahti sanoo Nykypäivä-lehden haastattelussa.

Britannian on määrä erota EU:sta maaliskuun lopussa. Brittihallitus on neuvotellut EU:n kanssa erosopimuksen, mutta maan parlamentti on hylännyt sen.

Lahti sanoo, että suurin syypää saarivaltion sekavaan tilanteeseen on Mayn edeltäjä David Cameron.

Jo vuonna 2012 Cameron alkoi puhua, että EU:n pitää antaa briteille paremmat jäsenyysehdot. EU-maiden johtajien tapaamisessa Cameron uhkaili kollegojaan kansanäänestyksellä.

EU-johtajat lupasivat Britannialle joustoja, mutta se ei riittänyt. Cameron vei maansa jäsenyyden kansanäänestykseen.

– Muut johtajat tunsivat tulleensa nenästä vedetyiksi. He olivat joustaneet ja etsineet briteille ratkaisuja, mutta silti hän järjesti kansanäänestyksen. Silloin oli selvää, että tämä ei pääty hyvin, Lahti sanoo.

Lue koko juttu Verkkouutisten Plus-liitteestä. Lukeminen edellyttää kirjautumista, joka on maksuton.