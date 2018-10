EK:n puheenjohtajaksi esitetään Fortumin toimitusjohtajaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pekka Lundmarkilla on EK:n mukaan vahva kokemus sekä liikkeenjohdon että EK:n ja jäsenliittojen tehtävissä.

Elinkeinoelämän keskusliiton vaalivaliokunta esittää EK:n uudeksi puheenjohtajaksi energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmarkia. EK:n edustajisto päättää asiasta 21. marraskuuta syyskokouksen yhteydessä.

EK:n tiedotteen mukaan Lundmarkilla on vahva ja monipuolinen liikkeenjohdon kokemus globaalissa toimintaympäristössä. Hänellä on myös mittava kokemus EK:n ja jäsenliittojen tehtävissä. Lundmarkilla on erinomaiset edellytykset jatkaa niin EK:n kuin Suomen uudistustyötä.

Lundmark on ollut Teknologiateollisuuden hallituksessa jäsenenä 2011-2015 ja puheenjohtajana 2012-2014 sekä Energiateollisuuden puheenjohtajana 2017-2018. EK:n hallituksessa hän on ollut varapuheenjohtajana 2011-2012 ja jäsenenä 2017-2018.

Pekka

Fortumin toimitusjohtajana Lundmark on toiminut syyskuusta 2015 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut toimitusjohtajana Konecranesissa 2005-2015, Hackmanissa 2002-2004, Managing Partnerina Startupfactoryssä sekä Nokia Oyj:ssä useissa johtotehtävissä 1990-2000.

EK:n hallituksen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.