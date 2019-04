EK:n Pekka Lundmark TE:lle: Verojen korotukset myrkkyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtajan mukaan yli 75 prosentin työllisyysaste on tärkein asia.

Suomi tarvitsee Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaisuudistuksen.

– Työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin sosiaaliavustuksilla eläminen. Veronkorotukset ovat myrkkyä, Lundmark sanoo Talouselämän haastattelussa.

Hänen mukaansa lähitulevaisuuden tärkein tavoite EK:lle on yli 75 prosentin työllisyysaste.

– Sillä hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan. Ruotsi on noin 78 prosentissa, joten kyllä siihen on edellytykset Suomessakin päässä, Lundmark toteaa.

Valtiovarainministeriön torstaina julkaiseman ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu tällä menolla ensi vaalikaudella alle prosenttiin ja työllisyysaste jää 73,3 prosenttiin. 75 prosentin työllisyysastetta on yleisesti esitetty tasona, jolla julkisen talouden tasapaino voidaan säilyttää. Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen huomautti torstaina, että 75 prosenttiin pääsy vaatisi 58 000 uutta työllistä lisää. Se taas tarkoittaisi hänen mukaansa paljon suuremman mittaluokan uudistuksia kuin vaaliohjelmissa on nyt nähty.

Pekka Lundmarkin mukaan uusia työpaikkoja syntyy vain, jos työehdoista sopiminen on liittokohtaista ja usein yrityskohtaista. Lundmark nostaa esiin myös verotuksen merkityksen. Hän muistuttaa verojen vaikuttavan työpaikkojen syntyyn.

– Jos esimerkiksi perheetön tienaa 43 000 euroa vuodessa, niin marginaalivero on 47,1 prosenttia.

– Ruotsissa se on 33,4 prosenttia. Ero on iso ja se heikentää meidän kilpailukykyä. Yritykselle on olennaista työntekijän kokonaiskustannus ja työntekijälle se mitä jää palkasta käteen.

Pekka Lundmarkin mukaan työllisyyden kasvu kattaisi paljon verojen alentamisesta syntyvää julkisen talouden vajetta.

– Jos verotus on olennaisesti kireämpää kuin verrokkimaissa, niin tänne ei synny niitä uusia työpaikkoja riittävästi.

Talouden merkkejä Pekka Lundmark pitää huolestuttavina. Hänen mukaansa ne eivät ennakoi äkillistä, syvää pudotusta.

– Mutta kun lisää normaalin taloussyklin päälle keskustelut kauppasodasta ja tulleista, sekä geopoliittiset jännitteet ja brexitin – niin onhan meillä aikamoinen cocktail kasassa, Lundmark pohtii.

Hänen mukaansa öljyn, kaasun, hiilen ja metallien kaltaisten hyödykkeiden hintakehityksestä voi päätellä, että talous on hidastumassa.