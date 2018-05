EK:n Jyri Häkämies: Yrityksiä ei pidä verottaa hengiltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paikallinen sopiminen ja palkan sivukustannusten kohtuullistaminen ovat EK:n mukaan keinoja helpottaa työllistämistä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää tulevalle hallitukselle uudistuksia, jotka vauhdittaisivat pienten ja keskisuurten yritysten etenemistä yli ratkaisevien kasvu- ja työllistämiskynnysten.

EK:n mielestä työllisyysasteen nostaminen on seuraavan hallituksen avaintehtäviä.

– Nyt on aika kannustaa yksinyrittäjiä ryhtymään työnantajiksi ja edelleen kasvamaan yli 20 hengen yrityksiksi, etenemään kohti keskisuurta kokoluokkaa sekä varmistamaan työpaikkojen jatkuvuus myös omistajanvaihdoksissa. Yritysten kasvua on syytä vauhdittaa – ei suinkaan verottaa niitä hengiltä, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies linjaa tiedotteessa.

Suomessa on reilut 280 000 yritystä, mutta niistä vain 85 000 työllistää ulkopuolisia. Työnantajayritysten määrä on laskenut lähes 6 000:lla vuoden 2013 jälkeen. EK on selvittänyt työllistävien pk-yrittäjien näkemyksiä siitä, miten kehityksen suunta saadaan käännettyä.

Työvoimapulan ratkaisemiseksi tarvitaan yrittäjien mukaan muuntokoulutuksen kaltaisia täsmätoimia ja koko koulutusketjun vahvistamista. Yrittäjien mielestä Suomeen on saatava myös kansainvälistä työvoimaa, mikä edellyttää saatavuusharkinnasta luopumista. Maahanmuuttajien työllistämiskynnystä on madallettava, mikä auttaa myös maahanmuuttajia kotouttamaan.

