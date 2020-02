EK:n Ilkka Oksala Katri Kulmunille: Neuvottelujen piti vielä jatkua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n johtaja on harmissaan siitä, että hallitus ilmoitti perhevapaauudistuksen lopputuloksen kesken valmistelun.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala vastaa valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) Verkkouutisissa EK:ta kohtaan esittämään kritiikkiin koskien perhevapaauudistusta.

Kulmuni ihmetteli EK:n hyökkäystä kotihoidontukea vastaan ja sanoi, että perhevapaauudistuksesta on neuvoteltu koko syksy työmarkkinaosapuolten kanssa.

– Neuvoteltu on. Se on totta. Mutta neuvottelujen piti vielä jatkua. Hallituksen asettaman perhevapaatyöryhmän määräaikaa on vielä jäljellä. Miksi hallitus kesken valmistelun ilmoitti lopputuloksen? Se harmittaa, Ilkka Oksala kirjoittaa Twitterissä.

Perhevapaauudistusta valmistelevan kolmikantaisen työryhmän toimikausi päättyy vasta kuluvan vuoden lopussa. Oksala edustaa EK:ta työryhmässä. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan perhevapaauudistus toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Myös Hyvinointiala HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri ihmettelee työmarkkinajärjestöjen sivuuttamista perhevapaauudistuksessa.

– Hämmentävää, että kolmikantaa haluava hallitus sivuuttaa työmarkkinajärjestöt heitä koskevassa asiassa. Ja siten, että se heikentää hallituksen työllisyystavoitetta eikä paranna naisten työelämäasemaa, Tuomas Mänttäri kirjoittaa Twitterissä.

Perhevapaauudistuksen on arvioitu maksavan enintään 100 miljoonaa euroa, josta hallitus on luvannut kattaa 25 miljoonaa. Loppusumma aiotaan rahoittaa korottamalla sairausvakuutusmaksua, jonka työnantajat ja työntekijät maksavat noin puoliksi.

Perhevapaauudistuksessa ansiosidonnainen vanhempainpäivärahakausi pitenee ja kotihoidontuki säilyy nykyisellään. Kummallekin vanhemmalle on kiintiöity 6,6 kuukautta ansiosidonnaista vapaata, josta voi siirtää toiselle 2,3 kuukautta.

Hämmentävää, että kolmikantaa haluava hallitus sivuuttaa työmarkkinajärjestöt heitä koskevassa asiassa. Ja siten, että se heikentää hallituksen työllisyystavoitetta eikä paranna naisten työelämäasemaa #työmarkkinat — Tuomas Mänttäri (@TuomasManttari) February 13, 2020

Lue myös:

Katri Kulmuni ihmettelee EK:n hyökkäystä: Koko syksy on neuvoteltu