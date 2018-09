EK:n Ilkka Oksala: Hallituksen ja ay-liikkeen ratkaistava riitansa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän keskusliitto vetoaa hallitukseen ja palkansaajajärjestöihin, että kiista irtisanomissuojasta ratkaistaan nopeasti.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hallituksen suunnittelema muutos pienten yritysten irtisanomissuojaan on johtanut vakaviin työrauhahäiriöihin. EK vetoaa hallitukseen ja palkansaajajärjestöihin, että ne löytävät nopeasti asiassa ratkaisun.

EK sanoo tiedotteessaan, että ”irtisanomisuudistuksen merkitys ei ole missään suhteessa jatkuvien ja lisääntyvien lakkojen sekä muiden työtaisteluiden kielteisiin vaikutuksiin maamme taloudelle ja suomalaisten työpaikoille”.

– Tilanteen nyt kärjistyttyä maan ja suomalaisten kannalta erittäin haavoittuvaan tilanteeseen on vedottava maan hallitukseen ja ay-liikkeeseen. Teillä on kaikki tieto siitä, miten lakot ja sitä kautta aiheutettavat vahingot syyttömälle kolmannelle osapuolelle, eli muun muassa vientiteollisuudelle voidaan välttää. Tämä on tahdosta kiinni, EK:n johtaja Ilkka Oksala toteaa.

– Viime talven toimialakohtainen työehtosopimuskierros ja sitä edeltänyt Kiky-sopimus ovat erinomaisia osoituksia siitä, että Suomessa kyetään yhdessä sopien vahvistamaan suomalaisen työn kilpailukykyä ja siten luomaan hyvät edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle. Nyt nämä saavutukset vaarantuvat tämän kiistelyn seurauksena, tiedotteessa sanotaan.