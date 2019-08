EK:lta eväitä hallitukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritysten omistajuuteen on tartuttava keinona, jolla hallitus voi saavuttaa työllisyystavoitteensa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiirehtii käynnistämään hallitusohjelmaan kirjattua omistajuusohjelmaa. Avainasemassa ovat kannustava verotus, sukupolvenvaihdokset, päätöksenteon vaikutusarvioinnit sekä kansalaisten taloustaidot.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho välitti työllistävien yrittäjä-omistajien viestit Suomen hallitukselle valtuuskunnan kesäkokouksessa perjantaina.

– On erinomaista, että Antti Rinteen (sd.) hallitus on sitoutunut kansallisen omistajuusohjelman käynnistämiseen. Omistajuus on yhteinen asia, jolla kotitaloudet, yritykset ja koko yhteiskunta saadaan vaurastumaan rinnakkain. Vaikutukset heijastuvat työllisyyden, investointien, vientitulojen, verotulojen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden muodossa kaikkien suomalaisten elämään, Aho sanoo.

EK:n mukaan politiikkatoimet on suunnattava niin, että ne kannustavat ottamaan riskiä ja sijoittamaan pääomia suomalaiseen yritystoimintaan, sen laajentamiseen ja työpaikkojen luomiseen.

Kannustava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus on hyvän omistajuuspolitiikan ytimessä, muistuttaa EK:n pk-johtaja Jouni Hakala.

– Viisailla veropäätöksillä on mahdollista vauhdittaa esimerkiksi omistajanvaihdoksia, jotka koskettavat peräti 15 000 suomalaisyritystä eri puolilla maata. Perintöverotuksen palauttaminen vuoden 2011 tasolle helpottaisi elinkelpoisten yritysten siirtymistä seuraavalle sukupolvelle sekä mahdollistaisi työpaikkojen säilymisen ja lisääntymisen, hän sanoo.

Omistajuuteen vaikutetaan horisontaalisesti monilla hallinnonaloilla, Hakala muistuttaa. EK ehdottaa, että poliittisen valmistelun vaikutusarviointeja täydennetään omistajuuden näkökulmalla.

EK kiirehtii myös kansallisen talousosaamisen strategian laatimista. Taloustiedon, matematiikan, yrittäjyyden ja omistajuuden opetusta on vahvistettava kaikilla koulutustasoilla, esiopetuksesta alkaen. Myös kannustava asenneilmapiiri on tärkeää.

– Omaa rahankäyttöä koskevilla taloustaidoilla luodaan perusta omistamiselle ja yrittämiselle. Ne ovat kuitenkin myös välttämätön kansalaistaito, joka antaa eväät elämänhallintaan ja ehkäisee syrjäytymistä.