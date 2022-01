EK: Ydinvoima tunnistettava kestäväksi energiamuodoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan komissio esittää, että ydinvoima voisi saada kestävän energiamuodon aseman.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) toivoo, että Suomen hallitus vaikuttaa ”kaikin keinoin” Euroopan neuvostossa, jotta ydinvoima otetaan mukaan EU:n ilmastoluokitteluun eli taksonomiaan.

– Suomen hallituksen on nyt vaikutettava neuvostossa kaikin keinoin ydinvoimamyönteisen lopputuloksen puolesta. Se olisi sekä ilmaston että Suomen kansantalouden etu, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.

Taksonomiauudistuksen tavoitteena on ohjata sijoituksia ja rahoitusta ilmastomyönteisiin hankkeisiin. Asetuksessa määritellään toimialat, jotka voidaan lukea kestävän kehityksen mukaisiksi.

Komissio esitti uuden vuoden aattona jäsenmaille ehtonsa sille, kuinka ydinvoima ja kaasu voisivat saada kestävän energiamuodon aseman. Komissio asetti tiukat ehdot esimerkiksi ydinvoiman säteilyturvaan ja hiilidioksidipäästöihin.

Häkämiehen mukaan ydinvoima on välttämätöntä paitsi ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi myös kohtuuhintaisen sähkön tuotannon varmistamiseksi.

– Olemme vedonneet komissioon, jotta eri energiamuotojen luokittelu tehtäisiin aitoja päästövaikutuksia arvioiden ja teknologianeutraalisti, asiantuntija-arvioita kuunnellen. Tämä on olennaista, sillä ydinvoima on hiilipäästötön tapa tuottaa sähköä, ja sen kestävyys edellyttää investointeja myös jatkossa, Häkämies sanoo.

Häkämiehen mukaan suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee toistaiseksi myös maakaasua siirtymävaiheen energiamuotona.

– Maakaasulla on keskeinen rooli siirtymävaiheen ratkaisuna. Sitä tarvitaan täydentävänä energialähteenä, jolla voidaan edistää sääolosuhteista riippuvaisten energiamuotojen käyttöä. Kaasulla on täten tehtävänsä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi se on perusteltua huoltovarmuuden näkökulmasta.

Ydinvoiman ja kaasun osalta jäsenmaiden ja parlamentin lopullista päätöstä odotetaan alkuvuodesta. Suomen hallituksen odotetaan ottavan asiaan kantaa 12.1. mennessä.

