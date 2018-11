EK vaatii 75 prosentin työllisyysastetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hyvinvointi turvataan työllisyysasteen nousulla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on avannut tänään tiistaina tästä löytyvät eduskuntavaalitavoitteistaan kertovat verkkosivut. EK:n tärkein teesi on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Tämä toisi arvion mukaan julkiseen talouteen noin 2 miljardia euroa lisää tuloja verrattuna valtiovarainministeriön perusennusteeseen.

– Työllisyysasteen nostamisen on oltava tulevan hallituksen ykköstavoite. Riman on oltava riittävän korkealla. Kaikkia päätöksiä on arvioitava työllisyysvaikutusten kautta, EK:n tavoitepaperissa todetaan.

Lisäksi kannustinloukkuja tulisi EK:n mukaan madaltaa, työelämää palvelevaa koulutusta parantaa, työperäistä maahanmuuttoa tehostaa ja työmarkkinoiden joustavuutta lisätä.

– Vain siten turvaamme hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut: terveyden, ikäihmisten hoivan ja koulutuksen, EK linjaa.

EK korostaa tavoitepaperissaan neljää kohtaa. Ne ovat SOTE-palveluiden kehittäminen, työn verotuksen keventäminen kaikissa tuloluokissa, sosiaaliturva- ja perhevapaauudistukset ja yrittäjyyden ja omistajuuden edellytyksien kehittäminen.

”Osaajapula”

Kaikkia toimialoja vaivaava osaajapula on EK:n mukaan ratkaistava ja työn tekemisen oltava aina kannattavin vaihtoehto. Lisäksi EK:n esitykset koskevat muun muassa peruskoulun rahoitusta, tutkimus- ja innovaatiopanostuksia, maahanmuuttajien kotoutumista, markkinoiden avaamista ja ilmastonmuutosta.

EK esittää, että Suomeen tulee houkutella vuosittaisen nettomaahanmuuton (15 000 vuodessa) lisäksi 20 000 – 35 000 kansainvälistä osaajaa vuoteen 2023 mennessä. Työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyaika saisi EK:n mukaan olla korkeintaan kuukausi.

– Osaajapula on kasvun este. Tekijöitä tarvitaan nyt kaikkiin tehtäviin, kaikille toimialoille ja kaikenkokoisiin yrityksiin, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies painottaa EK:n tiedotteessa.

Työn on aina oltava kannattavin vaihtoehto

EK esittää ansiotuloverotuksen asteittaista keventämistä 250 miljoonalla eurolla vuodessa. Työn on EK:n mukaan oltava aina oltava kannattavin vaihtoehto.

EK on esittänyt, että kannustinloukut on purettava, ansiosidonnainen työttömyysturva porrastettava ja lyhennettävä sekä perhevapaajärjestelmä uudistettava. Lisäksi korkeakoulutusta on kehitettävä siten, että työelämässä jo olevat voivat päivittää omaa osaamistaan nykyistä joustavammin.

– Esitämme myös, että maahanmuuttajien kotouttamiseksi otetaan käyttöön jopa 70 prosentin palkkatuki yritykselle, jos se työllistää turvapaikan saaneen, Häkämies kertoo.

Osaamistakuu peruskouluun

EK esittää osaamistakuuta ja 100 miljoonan euron vuotuista lisäpanostusta peruskouluun. Osaamistakuu tarkoittaisi, että jokainen nuori osaa peruskoulun päättyessä sujuvasti lukea, kirjoittaa ja laskea.

Myös syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan EK:n mukaa riittävät resurssit jo varhaisessa vaiheessa ja siksi lapsiperheiden kotipalveluita on lisättävä. EK myös laajentaisi maksuttoman esiopetuksen 5-vuotiaille.

Tutkimus- ja innovaatiorahoitus tulee EK:n mukaan nostaa kilpailukykyiselle tasolle. EK esittää 300 miljoonan euron lisäystä TKI-panostuksiin vaalikauden loppuun mennessä. Jyri Häkämies uskoo, että Suomi voidaan palauttaa johtavaksi innovaatiomaaksi.

– Suomeen voidaan palauttaa maailmanluokan TKI-malli, jossa yritykset, tutkijat ja rahoittajat hakevat yhdessä ratkaisuja isoihin haasteisiin. Digitalisaatio ja tekoäly voidaan kääntää Suomen mahdollisuuksiksi.

Vuoteen 2030 mennessä TKI-panostusten tulisi EK:n mielestä olla neljä prosenttia bruttokansantuotteesta.