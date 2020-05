Koronasta palautuminen vaatii yrityksiltä turvatoimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK opastaa yrityksiä turvallisen työn, asioinnin ja liikkumisen suhteen talouden avaamisessa.

Koronaviruksen tuomien rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa.

– Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista, todetaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tiedotteessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön.

Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

– Olemme saaneet EK:ssa ja jäsenliitoissa paljon kyselyitä hyvistä käytännöistä. Nyt julkaistu opas kokoaa hyvät käytännöt yhteen. Jokainen yritys vastaa kuitenkin sen arvioinnista, mitkä niistä soveltuvat niiden omaan toimintaan ja millä tavoin toteutettuina.

– Kaikki voivat varmasti tehdä arjestaan turvallisempaa työntekijöilleen, vierailleen, asiakkailleen ja matkustajilleen, toteaa EK:n yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan johtava asiantuntija Markku Rajamäki.

Oppaan suositukset ja hyvät käytännöt käydään läpi osa-alueittain: turvallinen työ, turvallinen asiointi ja kuluttaminen sekä turvallinen liikkuminen.

Oppaassa myös kerrotaan, millaisella prosessilla tarvittavat toimet on hyvä suunnitella ja toteuttaa, millaisia hankintoja yrityksen on ehkä hyvä harkita ja mitä muuta yrityksen on hyvä huomioida rajoitustoimia purettaessa.

EK:n huhtikuun lopussa julkaistussa Exit-raportissa nimekkäistä yritysjohtajista koostunut työryhmä ehdotti lukuisia toimia, joiden avulla Suomi pääsisi ulos koronakriisistä.

EK:n Exit-ryhmän raportti sisältää esimerkkiehdotuksia siitä, mihin valtiolta kaivataan apua ja mitä elinkeinoelämä tulee edistämään.

Elinkeinoelämän tehtävänä on pyrkiä tekemään työnteosta, asioinnista ja liikkumisesta mahdollisimman turvallista.