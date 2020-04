EK: Konkurssiaalto ja suurtyöttömyys estettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän mukaan Suomen on päästävä jaloilleen akuutin kriisin jälkeen.

Elinkeinoelämä ehdottaa, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen kehysriihessä panostettaisiin kasvuun, työllisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Elinkeinoelämä korostaa, että koronakriisin hoitamisessa on estettävä konkurssiaalto ja suurtyöttömyys, jotta Suomi pääsee jaloilleen akuutin kriisin jälkeen.

– Yritysten ja työpaikkojen palastaminen on koko Suomen etu, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies korostaa tiedotteessa.

– Koronakriisiä on ratkaistava ihmisten terveys edellä. Samalla on turvattava kansantalouden kestokyky, julkisten palveluiden rahoitus ja yhteiskunnan elinvoima pitkällä tähtäimellä. Siksi Suomen on nyt huolehdittava yrityksistä, joita tarvitaan maamme jälleenrakennukseen, Häkämies jatkaa.

EK:n kärkiviestit kehysriiheen ovat, että hallituksen jo päättämät tukitoimet pannaan täytännöön tehokkaasti, työnantajayritysten työllistämis- ja kasvuedellytyksiä vahvistetaan, kansalaisten laajaan testaamiseen panostetaan ja että työllisyyden edistämiseksi kaikista yritystoimintaan kohdistuvista uusista veroista ja maksujen korotuksista pidättäydytään.

EK muistuttaa, että koronakriisi lisää syrjäytymisriskiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja vaikuttaa voimakkaasti niin valtion kuin kuntien rahoituspohjaan. Tämä edellyttää uudelleen arviointia ja uusia toimenpiteitä esimerkiksi koulujärjestelmään.

– Lykätään oppivelvollisuuden pidentämistä ja maksuttoman toisen asteen toteuttamista. Tähän varattu rahoitus on nyt käytettävä peruskoulujen ja toisen asteen resurssien lisäämiseen ja sen varmistamiseen, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saavat oppimiseen sen tuen, jota he tässä tilanteessa tarvitsevat, EK ehdottaa.