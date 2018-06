EK: Joka viides kokee ikäsyrjintää työnhaussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän keskusliiton raportin mukaan työnantajan lisäksi ikäsyrjintää koetaan eniten työkavereiden ja asiakkaiden taholta.

Elinkeinoelämän keskusliiton Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan eniten ikäsyrjintää työelämässä kokevat yli 60-vuotiaat. Vähiten syrjinnästä kärsivät 35-44 -vuotiaat työntekijät.

Eniten ikäsyrjintää koetaan työtä hakiessa ja vähiten työn päättyessä. Työtä hakiessa 18 prosenttia vastanneista on kokenut ikäsyrjintää. Eniten työnhakutilanteeseen liittyviä ikäsyrjintäkokemuksia on yli 55-vuotiailla. 25-34 -vuotiaista vain joka kymmenes on kokenut ikään perustuvaa syrjintää työtä hakiessaan.

Työsuhdetta päätettäessä syrjintää on kokenut ainoastaan 6 prosenttia vastanneista. Yli 60-vuotiaista 13 prosenttia sanoo kokeneensa ikäsyrjintää työnantajan taholta työsuhdetta päätettäessä.

Ikäsyrjintää tutkineen raportin mukaan kuitenkin vain 10 prosenttia syrjintää kokeneista ilmoittaa siitä työnantajalle, henkilöstön edustajalle, työterveyshuoltoon tai viranomaiselle.

Naiset ilmoittavat miehiä herkemmin tapauksista työterveyshuoltoon. Miehet ilmoittavat raportin mukaan syrjinnästä suoraan työnantajalle, luottamusmiehelle tai ammattiliittoon.

Eniten ikäsyrjintää koetaan työnantajan taholta. Muun kuin työnantajan taholta ikäsyrjintää koetaan herkimmin asiakkaiden taholta. Alle 35-vuotiaat kokevat työelämässä eniten ikäsyrjintää muiden kuin työnantajan taholta.

59 prosenttia vastanneista kokee joutuneensa asiakkaiden kohdistaman ikäsyrjinnän kohteeksi. 56 prosenttia kertoo kohdanneensa ikäsyrjintää työkavereidensa suunnalta.