EK-johtaja: Kolmikantaa pitää voida käsitellä ilman kiihkoa

Ääripäät vaikeuttavat järkevää keskustelua, Ilkka Oksala sanoo.

Elinkeinoelämän Keskusliiton työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala toivoo, että kolmikannasta voitaisiin Suomessa keskustella ”ilman lähes fanaattista kiihkoa suuntaan tai toiseen”. Oksala kirjoittaa asiasta EK:n blogissaan.

Kolmi- ja kaksikannan tulevaisuus on puhuttanut joulukuussa, etenkin työmarkkinajärjestöjen eläkeputkineuvottelujen kariuduttua. Neuvotteluosapuolet eivät päässeet yksimielisyyteen keinoista, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyyttä oltaisiin lisätty.

Oksala muistuttaa, että eduskunta säätää lait ja hallitus tekee esitykset. Kolmikantaisten työryhmien työskentely ei juuri poikkea muusta lainvalmistelusta, hän toteaa.

– Niissäkin hyvään tapaan kuuluu, että asiaa tuntevat ovat mukana työryhmissä. Kaikissa tapauksissa maan kulloinenkin hallitus päättää annettavan lakiesityksen sisällöstä. Näin sen pitääkin olla, vaikka aina välillä esitysten sisältö harmittaakin, mutta se kuuluu asiaan, Oksala kirjoittaa.

– Sitten on työmarkkinajärjestöjen välinen kaksikantavalmistelu, josta juuri epäonnistuneissa neuvotteluissa eläkeputken osalta oli kysymys. Vaikka nyt epäonnistuttiin, on hyvä muistaa, että työmarkkinajärjestöt ovat lähiaikoina onnistuneet useissa kaksikantaneuvotteluissa, Oksala kirjoittaa.

EK-johtaja luettelee onnistumiseksi etenkin kevään korona-paketin, jolla lomautusprosesseja nopeutettiin ja työttömyysturvaa parannettiin.

– Nykyisen hallituksen toteuttamista työllisyystoimista toistaiseksi merkittävin on juuri työmarkkinajärjestöjen tekemä esitys eläkeputken myöhentämisestä vuodella, Oksala lisää.

Oksalan mukaan työelämän lainsäädännöstä on vaikea keskustella järkevästi etenkin ”kahden ääripään” takia.

– Toisaalta on niitä tupo-uskovaisia, jotka viettivät liian monta vuotta yhteisen leiritulen äärellä. Käsitys muusta todellisuudesta hämärtyi ja sopimusten saaminen muuttui tärkeämmäksi kuin niiden sisältö. Menneen maailman kaipuu häiritsee näiden ihmisten sopeutumista nykytodellisuuteen. Monesti mennyt maailma tulee vielä muistettua vähän eri tavalla kuin asiat oikeasti olivat, Oksala kirjoittaa.

– Sitten on tämä toinen porukka, joka kieltäytyy näkemästä sen, että yhteiskunnassa on erilaisia näkemyksiä tai ihan oikeita ristiriitoja. Heidän mielestään on olemassa vain objektiivinen totuus, jonka he omaavat ja jota ei saa kompromisseilla tai sovinnoilla pilata.

Työmarkkinamekanismit on luotu näiden ristiriitojen rauhanomaista sovittelua varten, Oksala muistuttaa kirjoituksessaan.