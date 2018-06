EK-järjestöt: Koulutusta uudistettava, jotta kilpailukyky säilyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän järjestöt vaativat korkeakouluille lisää mahdollisuuksia vähentää työmarkkinoiden osaajapulaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen yrittäjät vaativat budjettiriiheen panostusta jatkuvaan oppimiseen. Järjestöjen mukaan ajantasainen osaaminen on Suomen kilpailukykyvaltti.

Järjestöt toivovat, että koulutusjärjestelmää ei lähdettäisi kehittämään osissa, vaan keskityttäisi kokonaisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Järjestöt haluavat korostaa yksilön omaa vastuuta ajantasaisen osaamistason ylläpitämisestä. Avoimilla korkeakouluilla pitäisi olla nykyistä suurempi rooli työelämässä olevien kouluttamisessa ja osaamisen päivittämisessä, sanotaan järjestöjen yhteistiedotteessa.

Tiedotteen mukaan jatkuvan oppimisen tulisi olla koulutusjärjestelmän uudistamisen lähtökohta.

– Osaamispohjan pitää rakentua vahvaksi varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta alkaen. On tarjottava monipuoliset ja joustavat koulutusväylät, joilla ihmiset pääsevät päivittämään ja täydentämään osaamistaan työuran eri vaiheissa.

Elinkeinoelämän järjestöjen mukaan teknologian ja työn murros sekä talouden suhdannekäänne ovat kärjistäneet osaamis- ja työvoimapulaa entisestään.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan pk-yrityksissä henkilöstökoulutus on lisääntynyt. Yrittäjille työntekijöiden osaamisen kehittäminen on strateginen investointi.

– Nyt on kysyntää osaajille. Osaamisen yhtenä tärkeänä kulmakivenä on koulutus. Koulutusjärjestelmäämme on uudistettava, jotta se pysyy kilpailukykyisenä. Tämä voidaan tehdä sivistyksestä tinkimättä.