EK esittää kasvua tukevaa rakenneohjelmaa – ”Ratkaisut tehtävä nyt”

Koronan ja kestävyysvajeen kustannuksia ei voi Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan siirtää vain tuleville sukupolville.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mielestä hallituksen tärkein tehtävä ensi kuun budjettiriihessä on päättää työllisyyttä tukevista toimista ja tehdä kasvuun perustuva jälleenrakennusohjelma tuleville vuosille.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan ilman työllisyyttä tukevia uudistuksia Suomi velkaantuu holtittomasti ja päädymme leikkausten tielle.

– Ratkaisut koronasta nousemiseksi pitää tehdä nyt! Vaakakupissa ovat joko kasvun tie, jossa on korkea työllisyys, panostukset kestävän kasvun investointeihin ja tulevaisuuden uudistukset kuten liikennehankkeet, tai toinen vaihtoehto on nääntymisen tie ja taantuva Suomi, jossa on korkea työttömyys, veronkorotuksia ja kipeät leikkaukset palveluihin. Valinta on helppo: Kasvu maksaa velan, toteaa Häkämies tiedotteessa.

EK esittää Suomelle kasvua tukevaa rakenneohjelmaa työllisyyden parantamiseksi ja hyvinvointivaltion turvaamiseksi. Ohjelmassa on sekä lyhyellä aikavälillä kasvua tukevia toimia että pidemmän aikavälin rakenteellisia uudistuksia.

– Koronan ja kestävyysvajeen laskua ei voi siirtää vain tuleville sukupolville. Ensi vuonna on perusteltua tehdä elvyttäviä toimia ja rakentaa pohjaa kasvulle ja työllisyydelle. Näitä panostuksia voidaan rahoittaa EU:n elvytyspaketilla ja valtion omaisuuden myyntituloilla, Häkämies kertoo.

EK varoittaa Suomen velkaantuvan koronakriisin vaikutusten vuoksi tänä vuonna ainakin 15–20 miljardia euroa. Ensi vuonna pelkästään valtion alijäämä kasvaa seitsemään miljardiin euroon.

Lisäksi pitkällä aikavälillä väestön ikärakenteen vuoksi menot kasvavat noin 500 miljoonaa euroa joka vuosi. Ja kun korot joskus nousevat, yksi prosenttiyksikkö koroissa merkitsee EK:n mukaan noin 1,5 miljardin euron lisämenoa.

– Päätökset rakenteellisista uudistuksista on tehtävä nyt eikä vasta siinä vaiheessa, kun kriisin laskua pitäisi jo alkaa maksaa. Uudistamisessa tarvitaan nopeaa päätöksentekoa, koska esimerkiksi sosiaaliturvan uudistaminen toteutuisi käytännössä vasta koronan jälkeisessä ajassa, Häkämies sanoo.

EK:n ehdotukset Kasvu maksaa velan -ohjelmassa

• Suomalaisen omistajuuden ja yrittäjyyden vahvistaminen – valtion omistajuuden liudentaminen

• Joustavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat

• Työhön kannustava sosiaaliturvan uudistus

• Julkisen ja yksityisen yhteistyö sote-alalla – Sotella tehokkuutta

• Investointeja ilmastonmuutoksen ratkaisuun – EU:sta lisäpotkua

• Nopeat väylät, tehokkaat kuljetukset – liikenneverkot kasvun veturiksi

• Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta kasvu-uralle – tavoitteena 4 %:n bkt-osuus

• Vienti vetämään – avoin kauppa ja kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset

• Maailman paras koulutus – kaikki pidetään mukana