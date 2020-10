EK esittää järeää puuttumista työntekijöiden sortamiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lainvastaisesti ja epäeettisesti toimivat yritykset vääristävät kilpailua.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan työntekijöiden hyväksikäyttöön tulee puuttua kiristämällä lainsäädäntöä ja rangaistuksia.

Siksi EK esittää kahta uutta lakipykälää, joilla kriminalisoitaisiin työelämässä tapahtuva kiskonta. Samoin tulisi vahvistaa poliisin ja muiden viranomaisten resursseja sekä lisätä niiden välistä yhteistyötä.

Myös oleskeluluvan myöntämistä on tarpeen uudistaa, jotta vähennetään ulkomaalaisen työntekijän riippuvuutta työnantajasta.

Suomalainen elinkeinoelämä toimii vastuullisen työelämän, reilujen pelisääntöjen ja uudistuvan markkinatalouden puolesta. Ylivoimainen enemmistö yrityksistä toimii eettisesti ja lainsäädäntöä kunnioittaen. EK:n johtaja Ilkka Oksalan mukaan tämä ei riitä, vaan yksikin väärinkäytös on liikaa.

– Työntekijöiden kiristyksessä, kiskonnassa ja ihmiskaupassa on kyse vakavasta rikollisuudesta. Kuitenkin viranomaiset ovat todenneet, ettei ongelmaa ratkaista nykyisillä lakipykälillä ja resursseilla. Siksi esitämme laajaa keinovalikoimaa, jolla syylliset saataisiin vastuuseen ja hyväksikäyttö kitkettyä suomalaisesta työelämästä, Oksala toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa olennaista on kohdentaa toimenpiteet tehokkaasti. Hyväksikäytön kohteeksi valikoituvat usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Uhreiksi joutuvat todennäköisimmin EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät, joilla on matala koulutustaso ja vähäinen kielitaito.

Oksala korostaa, että lainvastaisesti ja epäeettisesti toimivat yritykset vääristävät myös kilpailua. Ne hyötyvät laittomasta kustannusedusta maksaessaan täysin alimittaista korvausta tehdystä työstä sekä laiminlyödessään räikeästi työnantajan velvollisuuksia. Tämä ei ole oikein rehellisesti toimivia työnantajia kohtaan.

Esitykset hyväksikäytön torjuntaan

EK esittää laajaa keinovalikoimaa, jonka avulla työntekijöiden hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan pystyttäisiin tehokkaammin puuttumaan ja niitä kitkettyä.

1) Lainsäädännön tiukentaminen

EK esittää kiskonnantapaista työsyrjintää koskevan pykälän korvaamista seuraavilla uusilla lakipykälillä:

• Kiskonta työelämässä: ”Joka käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä työsopimuksen tekemisen yhteydessä tai työsuhteen aikana hankkii tai edustaa itselleen tai toiselle taloudellista etua, joka on oikeudeton tai selvästi epäsuhteessa siihen vastikkeeseen, joka kyseisestä työstä on annettava, on tuomittava kiskonnasta työelämässä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

• Törkeä kiskonta työelämässä: ”Jos kiskonnassa työelämässä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, käytetään häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja kiskonta työelämässä on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiskonnasta työelämässä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.”

2) Tehostetaan viranomaisvalvontaa

• Poliisin resursseja on lisättävä työelämän väärinkäytösten ja ihmiskaupan tutkinnassa. Suurimpiin kaupunkeihin on perustettava omat ihmiskauppaan erikoistuneet yksiköt sekä valtakunnallinen yksikkö.

• Työsuojelutarkastuksia on suunnattava riskianalyysien mukaisesti sinne, missä suojelun tarve on suurin. Tarkastajille on taattava riittävät tulkkauspalvelut tai -apuvälineet.

• Viranomaisten yhteistyömahdollisuuksia on parannettava muun muassa varmistamalla tiedonsaantioikeudet niiden välillä (verottaja, työsuojeluviranomaiset, alkoholitarkastajat, poliisi).

• Myös muita viranomaisia on koulutettava tunnistamaan mahdolliset väärinkäytöstilanteet esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa.

3) Uudistetaan oleskeluluvan myöntämistä siten, että työntekijän asema vahvistuu

• Työntekijän riippuvuutta yksittäisestä työnantajasta on vähennettävä siten, että oleskelulupa myönnetään joustavammin usealle toimialalle eikä koskaan työnantajakohtaisesti.

• Työperäisen hyväksikäytön uhrille tulee taata oikeus oleskeluun, työnhakuun ja työntekoon samalla tai muulla toimialalla olemassa olevan oleskelulupansa nojalla sekä mahdollisuus saada jatkolupa vuodeksi.

• Laajennetaan TE-toimiston ja Maahanmuuttoviraston mahdollisuuksia pidättäytyä myöntämästä määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa oleskelulupaa työnantajalle, joka on harhauttanut tai hyväksikäyttänyt työntekijäänsä.

• Työvoiman saatavuusharkintaa ei tulisi soveltaa jo maassa olevaan ulkomaalaiseen työntekijään, joka työskentelee Suomessa työntekijän oleskeluluvalla ja joka haluaa siirtyä töihin toiselle ammattialalle jo ensimmäisen oleskeluvuoden aikana.

4) Lisätään tukea ja neuvontaa ulkomaalaisille työntekijöille

• Oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä ulkomaalaiselle henkilölle on annettava tietoa työelämän säännöistä ja työsuojelusta Suomessa. Tietoa on oltava tarjolla laajalla kielivalikoimalla.

• Lisätään omankielistä neuvontaa työsuojelusta riskialoilla työskenteleville ulkomaalaisille.

• Tuetaan maahanmuuttajajärjestöjen mahdollisuuksia auttaa työn tai asunnon menettäneitä työperäisen hyväksikäytön uhreja.

• Lisätään Rikosuhripäivystyksen resursseja vieraskielisten asiakkaiden tukeen.

Oksalan mukaan toimet on syytä kohdistaa varsinaisten väärinkäytösten torjuntaan.

– Julkisuudessa esitetyt alipalkkauksen kriminalisointi ja ay-liikkeen kanneoikeus eivät ratkaise varsinaista ongelmaa. Työehtosopimusten tulkintariitoja ei pidä kriminalisoida.