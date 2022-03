Eivätkö Joe Bidenin rajut sanat Vladimir Putinista olleetkaan vahinko?

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi viikonvaihteessa Puolassa puheessaan voimakkaasti, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin voi jatkaa vallassa. USA:n virkailijat totesivat kuitenkin heti puheen jälkeen, ettei kyse ole maan virallisesta näkemyksestä.

Putinin arkkiviholliseksi sanottu Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder kommentoi asiaa MSNBC:llä.

– Minusta tämä (Bidenin puhe) ei ollut vahinko. En usko että Biden vain meni ja sanoi sen. Katsoin videota monta kertaa, ja se ei vaikuta vahingolta, Bill Browder sanoo.

– Minusta se näyttää kiinnostavalta tavalta pelata psykologista sodankäyntiä Vladimir Putinia vastaan. USA:n presidentti sanoo, ettei Putin ansaitse presidenttiyttä, ja jotta venäläiset eivät voi sanoa USA:n olevan sodassa, ulkoministeri peruu puheen. Minusta se oli hyvin tarkoituksellista ja täytti tehtävänsä.

”I think it put Putin on notice.”

The WH walked back Biden’s ad-libbed ”this man cannot remain in power,” but @BillBrowder says maybe no accident. ”It looks to me like an interesting way of playing psychological warfare on Vladimir Putin.” #Velshi https://t.co/xWpyPRNJNq

— Ali Velshi (@AliVelshi) March 27, 2022