Eikö verottaja voi joustaa yritysten auttamiseksi?

Kaikki muut edustajien mukaan auttavat maksujärjestelyissä, mutta ei verokarhu.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Jukka Kopra kysyi yritysten auttamisesta ja työpaikkojen pelastamisesta. Kopran mukaan kesällä verojen maksujousto todettiin toimivaksi. Hän kysyi, voitaisiinko se saada heti käyttöön.

– Keskustelin Kaakkois-Suomessa kaupan alalla toimivan yrittäjän kanssa, jolla liikevaihto on tietysti pudonnut reilusti koronan seurauksena. Veroja on rästissä, mutta yritys haluaa kaikin keinoin pitää kiinni osaavista työntekijöistä. Tämä on sitä yhteiskuntavastuuta, jota hallituskin on peräänkuuluttanut. Nyt yrittäjän elämäntyö ja yli 100 työpaikkaa ovat vaarassa muutaman kuukauden verorästien takia, Jukka Kopra kertoi.

– Korona-aikana lähes kaikki velkojat ovat joustaneet maksuaikatauluissa, mutta valtio ei tätä kuitenkaan tee, vaan verottaja on usein yrityksille se tiukin perijä, hän huomautti.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi, että maksuaikataulujen venytyksiä on tapahtunut valtion puolelta verottajan toimesta ja pankit ovat antaneet lainojen lyhennysvapaita.

– Lisäksi työmarkkinajärjestöt onnistuivat tässä lomautusjärjestelmän yksinkertaistamisessa tekemään tilaa, ja luonnollisesti näitä kaikkia kysymyksiä tarkastellaan koko ajan. Mutta valtion mahdollisuudet lykätä saataviaan koko ajan eteenpäin tarkoittaisi myös sitä, että verottaja heikentäisi omaa mahdollisuuttaan varsinkin niissä tilanteissa, joissa yritys on ajautumassa tilanteeseen, että helpotukset, myöhentämiset eivät enää auta sitä yrityksen tilannetta, Matti Vanhanen sanoi.

– Tällä hetkellä emme ole pidentämässä jo pitkäksi venytettyjä maksulykkäyksiä.

Jukka Kopra jatkoi toteamalla, että pääministeri Sanna Marinilta (sd.) kysyttiin puheenjohtajatentissä lupausta, ettei suomalaisen yrittäjän verotus kiristy. Vastausta ei Kopran mukaan saatu. Hän kysyi samaa Vanhaselta.

– Tämä taisi olla puolueenne kynnyskysymys hallitukseen lähdölle. Jos te olette sitoutuneet siihen, ettei yrittäjien verotus kiristy, osaatteko sanoa, miksei pääministeriltä saada tähän vastausta, Kopra tiedusteli.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen vastasi, että ”hallitusohjelman lukemalla tähän saa vastauksen”.

– Ei se ole enää voimassa!, kokoomuksen Petteri Orpo huusi väliin.

Vanhanen jatkoi, että ”hallitus ei ole kiristämässä yritysten verotusta”.

– Hallitus on kantanut erittäin syvää huolta koko koronakriisin ajan siitä, että yritykset selviävät tämän kriisin yli. Siinä keväällä niillä lainsäädännön mahdollisuuksilla, jotka silloin olivat, luotiin tukijärjestelmiä, sen jälkeen on tullut kustannustuki, ja nyt on kustannustuki kakkonen, Matti Vanhanen sanoi.

– Olemme varautuneet myös siihen, että ensi talvikauden menetyksiä voidaan korvata. Sitten on käytetty näitä maksulykkäyksiä, jotka ovat olemassa. Tämä kaikki kertoo siitä, että me suhtaudumme äärimmäisen vastuullisesti ja vakavalla mielellä siihen, että yritykset selviäisivät tästä kriisistä, ja kaikki keinot siihen on käytetty ja tullaan käyttämään.

– Mutta tärkeintä myös yritysten kannalta on se, että epidemia saadaan hoidettua hyvin. Se on osoittautunut maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti Suomessa, ylivoimaisesti parhaaksi keinoksi myös yritysten pelastamiseen.

Petteri Orpo kertoi keskustelleensa uusmaalaisen yrittäjän kanssa, joka käy parhaillaan yt-neuvotteluja 150 yrityksensä työntekijän kanssa.

– Hän sanoi, että kaikki muut ovat joustaneet maksujärjestelyistä, paitsi että verottaja ei jousta enää. Kysymys on muutamista kuukausista, joilla tämä asia saattaisi ratketa, Orpo totesi.

– Jos me oikeasti pääsemme tilanteeseen, jossa korona saadaan painettua alas rokotteen ja toimien avulla, niin eikö nyt todella kannattaisi niiden terveiden yritysten takia miettiä vielä tätä verohelpotustietä? Ainakin kun ajattelee sitä, kuinka valtavasti hallitus pystyy käyttämään rahaa tällä hetkellä – hallituksella on rahaa enemmän kuin yhdelläkään hallituksella aikaisemmin käytössä, ja esimerkiksi kunnille on annettu miljardi enemmän kuin mitä kunnat tarvitsisivat – eikö nyt kannattaisi ojentaa auttava käsi yrityksille ja antaa huojennuksia edelleen veronmaksuun?

Orpon mukaan ”ei niitä tarvitse anteeksi antaa; hyvät yrittäjät maksavat varmasti rästinsä, mutta autetaan heidät tämän yli”.

Matti Vanhanen vastasi:

– Kuten sanoin, koko ajan arvioidaan tätä kysymystä, myös näitä maksulykkäyskysymyksiä, mutta valtio ensi sijassa auttaa yrityksiä aivan suoralla tuella, jota ovat tuhannet ja tuhannet yritykset kyenneet hyödyntämään, ja sillä on ollut suuri merkitys sille, että monet yritykset ovat tästä selvinneet. Se on se ensisijaisin tapa, Vanhanen sanoi.

– Kaikilla meillä, myös yrityksillä, on kustannuksia, ja luonnolliseksi kustannukseksi myös yritykset joutuvat laskemaan ne velvollisuudet, joita niillä on yhteiskuntaa kohtaan verotuksen osalla. Kyllä valtio on myös veronsaaja, ja me koko ajan joudumme kultavaa’alla punnitsemaan näitä intressejä, joita meillä on.