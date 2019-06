Eikö tulekaan 60000 työpaikkaa? Ministerin mukaan vaikutus näkyy vasta hallituksen jälkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työministeri Timo Harakka kiistää hallituksen odottavan järjestöiltä keinoja 30000 työpaikkaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ihmettelee työministeri Timo Harakan (sd.) kommentteja hallituksen työllisyystavoitteista. Vartiaisen mukaan näyttää siltä, ettei hallitus olekaan sitoutunut työllisyystavoitteeseensa tällä vaalikaudella.

– Tämä on relevanttia. Harakka selittelee, että hallitus ei olekaan sitoutunut 60 000 työllisyyskasvuun tällä vaalikaudella, Vartiainen tviittaa.

– Tähän viittaa myös se, että hän alkaa laskea tavoitteeseen mukaan paljon hitaammin toteutuvia mahdollisia vaikutuksia, hän jatkaa.

Hän viittaa tästä löytyvään Uuden Suomen juttuun. Timo Harakka kiistää siinä hallitusneuvottelujen aikana levinneen uutisen siitä, että hallitus velvoittaisi työmarkkinajärjestöt kehittämään keinot 30 000 uuden työpaikan luomiseen. Se on puolet hallituksen 60 000 uuden työpaikan tavoitteesta.

– Tällaisia kirjauksia ei ole hallitusohjelmassa. Ajatuksena on, että toisin kuin ehkä edeltäjänsä, niin tämä hallitus haluaa pitää työmarkkinajärjestöt tässä yhteisessä tehtävässä mukana. Uskomme, että sieltä hyviä ajatuksia ja aloitteita löytyy Harakka muotoilee US:lle.

Vastuu työpaikkojen luomisesta on hänen mukaansa kuitenkin hallituksella. Vielä hallitusneuvottelujen aikaan kerrottiin, että työmarkkinajärjestöt ja hallitus loisivat työryhmän, jonka tehtävänä olisi etsiä keinot 30 000 työpaikkaan vuoteen 2023 mennessä. Ilta-Sanomien mukaan järjestöjohtajat suhtautuivat tuolloin epäillen suunnitelmaan.

Timo Harakka toteaa US:lle, että työllisyystavoite on ”vakavasti tehty”. Hänen mukaansa kaikkea huomiota ei kuitenkaan pidä kiinnittää siihen, mitä ”neljän vuoden aikana tapahtuu, vaan huomata se, että kaikkein merkittävimmät vaikutukset näille hallituksen liikkeelle laittamille reformeille toteutuvat vasta vuosia tämän hallituksen jälkeen”.

– Päteekö 60 000 tavoite vuoteen 2023, Juhana Vartiainen kysyy.

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki ihmetteli hänkin hiljattain hallituksen työllisyystavoitteita.

– (Pääministeri) Antti Rinne totesi, ettei työllisyysvaikutuksia ole laskettu. Työministeri Timo Harakan mukaan on. Kummin päin asia nyt on? Asia on kiinnostava sekä periaatteellisesta, että teknisestä näkövinkkelistä. Olisi vähän pelottavaa, jos työ- ja pääministerillä olisi eri käsitykset asiasta, Mauri Kotamäki totesi.

Tämä on relevanttia. Harakka selittelee, että hallitus ei olekaan sitoutunut 60 000 työllisyyskasvuun tällä vaalikaudella. Tähän viittaa myös se, että hän alkaa laskea tavoitteeseen mukaan paljon hitaammin toteutuvia mahdollisia vaikutuksia. Päteekö 60 000 tavoite vuoteen 2023? https://t.co/2WnT8f2mPH — juhana vartiainen (@filsdeproust) June 12, 2019