Eikö teitä hävetä? – Kysyisittekö peilin edessä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat ällistyivät pääministerin poikkeavasta hyökkäyksestä.

– Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni, ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn: eikö teitä hävetä?

Tämä pääministeri Sanna Marinin (sd.) verbaalinen hyökkäys eduskunnan välikysymyskeskustelussa yllätti kansanedustajat.

Pääministeri ei puheensa missään aiemmassa kohdassa maininnut mitään puolueita tai syyttänyt ketään, joten toteamus tuli kirkkaalta taivaalta. Edes sitä, mitä tarkemmin pitäisi hävetä, Marin ei sanonut. Moni arveli taustalla olleen halu johdatella otsikoita ja puhetta muuhun kuin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimiin al-Hoin leirin asiassa.

Kansanedustajista ensimmäisenä pääsi vastaamaan perussuomalaisten Mari Rantanen.

– Pääministeri Marinille voin todeta, että ei hävetä. Me emme ole salailleet, me emme ole suhmuroineet. Me olemme kysyneet teiltä tietoa tästä asiasta, jonka te olette salanneet ensin kesästä lähtien, tuli kyselytunnilla esiin, ja sen jälkeen sieltä hallituksen iltakoulusta lähtien, Mari Rantanen totesi.

Kokoomuksen Markku Eestilä totesi arvoisaa pääministeriä puhutellen, että ”te eilen viimeksi tarjositte oppositiolle yhteistyön kättä, että me rakentavasti viemme näitä asioita yhdessä eteenpäin”.

– Ja nyt te aloitatte tämän välikysymyskeskustelun sanomalla erityisesti kokoomukselle, että ”eikö teitä hävetä”. No, en tiedä, hävettääkö vai ei, mutta ilman tätä välikysymystä te ette olisi vieläkään hallituksena tehneet minkäännäköistä linjausta. Tosin siitä linjauksesta ei vieläkään saa mitään selvää. Ja miksi me teimme välikysymyksen? Teidän juttunne muuttuivat viikoittain, Markku Eestilä sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan ”kokoomuksen linja on ollut selvä. Siinä ei, pääministeri Marin, ole mitään hävettävää”.

– Pääministeri Marin, sen sijaan, että te täällä lauotte kokoomukselle kysymyksiä häpeästä, saattaisi olla paikallaan asettua kysymään tämä kysymys itseltänne peilin edessä. Nimittäin hallitus pakenee edelleen vastuutaan, kokoomuksen Sofia Vikman totesi.

Onko ulkoministeri toiminut lainvastaisesti, käyttänyt valtaansa väärin tai muuten menetellyt epäasianmukaisesti tavoitellessaan poliittisesti mieluisaa lopputulosta? Äärimmäisen vakava kysymys oikeusvaltiossa.Tästä välikysymyksessä oli kyse.Marinin kommentointi oli ala-arvoista. — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) December 17, 2019

Olen tyrmistynyt äskeisestä keskustelusta. Pääministeri Marin hyökkäsi #kokoomus kimppuun ministeriaitiosta kysymällä:"Ettekö häpeä?" Siis mitä! Oppositiollahan on oikeus kysyä, jos ministerin toimet salailuineen ja vaihtuvine tarinoineen eivät herätä luottamusta.#Alhol #haavisto — Pia Kauma (@PiaKauma) December 17, 2019