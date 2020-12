Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan Suojelupoliisin varoitukset terrorismin uhasta on otettava vakavasti.

Kokoomuksen kansanedustaja, tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen Sofia Vikman kysyy, missä viipyy Sanna Marinin (sd.) hallituksen lupaama esitys terrorismilainsäädännön päivittämiseksi.

Vikman huomauttaa, että hallituksella on ollut jo kokonainen vuosi aikaa valmistella eduskunnalle terrorismilainsäädäntöön tarvittavat muutokset.

– Marinin hallitus linjasi osana joulukuun 2019 al-Hol-päätöstä arvioivansa tarpeet ja tekevänsä tarvittavat korjaukset terrorismia koskevaan lainsäädäntöön. Nyt reilu vuosi linjauksen jälkeen esitys on edelleen valmistelussa. Samaan aikaan muita hallituspuolueille tärkeitä uudistuksia on runnottu ennätysvauhtia läpi. Eikö suomalaisten turvallisuus ole hallitukselle prioriteetti, Vikman kysyy tiedotteessa.

Marinin hallitus sopi terrorismilainsäädännön uudistamisesta osana al-Hol-periaatepäätöstä 16.12.2019. Vikmanin mukaan uudistuksen kanssa viivyttely kertoo siitä, ettei hallitus ota terrorismiin liittyviä turvallisuusuhkia riittävän vakavasti.

– On kuvaavaa, että Marinin hallitus suuntaa joululomalle ennen kuin terrorismilainsäädäntöä koskeva lakiesitys saatiin eduskuntaan, Vikman sanoo.

Vikman painottaa, että Suojelupoliisin terrorismin uhasta Suomessa varoittavat julkiset arviot on otettava vakavasti. Hän muistuttaa, että kokoomus on esittänyt omat keinonsa terrorismilainsäädännön uudistamiseksi jo helmikuussa 2020.

– Olemme esittäneet joukon suhteellisen nopeasti valmisteltavissa olevia ehdotuksia Suomen terrorismilainsäädännön päivittämiseksi 2020-luvulle. Terrorismijärjestöön kuuluminen on kriminalisoitava. Terrorismirikosten rangaistuksia on kovennettava kautta linjan vastaamaan yleispohjoismaista tasoa. Kansalaisuuden peruminen ulkomailla aseelliseen terroristiryhmän tai vastaavan toimintaan osallistuvan kaksoiskansalaisen kohdalla on mahdollistettava Tanskan mallin mukaisesti. Nämä ja muut kokoomuksen esitykset ovat edelleen hallituksen vapaasti hyödynnettävissä, Vikman sanoo.

Vikman jätti maanantaina 21.12. hallitukselle kirjallisen kysymyksen suomalaisten turvallisuuden takaamisesta ja terrorismin torjunnasta.

Kirjallisessa kysymyksessä Vikman muun muassa kysyy, miten hallitus varmistaa, että suomalaisten turvallisuus ei vaarannu, kun Isisin kalifaattia rakentamaan lähteneitä aikuisia on haettu Suomeen.