”Eikö maski olisi eristämistä helpompi tapa suojata?”

Kansanedustajien mukaan ikäihmiset kaipaavat läheisiään.

– Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien eristäminen jatkuu. Eikö velvoite maskien käyttöön kaupoissa, ja lähikontakteissa olisi inhimillisempi tapa suojata heitä? Miksi heidän pitää itse eristäytyä muista saadakseen suojaa?, kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho kysyy.

Laiho viittaa Twitterissä hallituksen ilmoitukseen yli 70-vuotiaiden rajoitusten jatkosta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen pitävän fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin, vaikka monia rajoituksia aletaan osin purkaa. Rajoitukset hoitopaikoissa jatkuvat.

– Ymmärrämme, että eristyksellisillä olosuhteilla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Moni ikäihminen kaipaa lapsenlapsia ja läheisiä. Tauti on riskiryhmiin kuuluville niin vakava, että se voi aiheuttaa vaikka kuoleman. Rajoitustoimenpiteet eivät ole helppoja, mutta niitä on syytä jatkaa, Marin sanoi.

Rajoituksista on jo ehditty huolestua. Suomen lähi- ja perushoitajia edustavan ammattiliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola on ilmaissut vanhusten telkeämisen huoneisiin olevan epäinhimillistä muistisairaille ja eettisesti raskasta myös hoitajille.

Kokoomuksen Markku Eestilä ja Anne-Mari Virolainen toivovat tilanteeseen helpotusta. Yli 70-vuotiaat ovat eläneet eristyksissä maaliskuun puolivälistä lähtien.

– Ikäihmisten sulkeminen ahtaisiin tiloihin ei ole inhimillistä ja tuottaa monenlaisia ongelmia. Liikkumaan täytyy päästä, varsinkin kun sisälämpötilat alkavat kohta huoneistoissa kohoamaan, Eestilä sanoo.

– Sain spostia eräältä ikäihmiseltä, joka ulkoillessaan koki, että monet ihmiset tulevat liian lähelle eivätkä välitä muutenkaan etäisyyksistä mitään. Asiallinen huomio, vastuu etäisyyksien pitämisestä kuuluu kaikille, hän jatkaa.

– Minulla on lähipiirissäni kaksi 80-mummoa. Toinen kapinoi ja hurauttaa autollaan milloin minnekin. Saa haukut tyttäriltään. Toinen on suljettu Alzheimerin kanssa asuntoonsa. Päivät, kellonajat, vuorokausirytmi sekaisin, Anne-Mari Virolainen sanoo.

– Elämänilo katoamassa kovaa vauhtia. Surullista.

