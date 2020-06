Eikö koronakirje tullut perille? Syy ei ehkä ollutkaan Postin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan moni ei tiedä, että postia jakavat muutkin yritykset.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Kari Tolvanen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien postia jakavien yritysten lähetystunnuksien merkintöjä ja valvontaa.

Kansanedustajien mukaan Posti jakaa joka vuosi yli 110 000 muiden postinjakelijoiden virheellisesti jaettuja kirjeitä. Tämä johtuu siitä, että vuodesta 2016 alkaen postia ovat saaneet jakaa muutkin yritykset. Yksityisiä toimijoita on yhteensä 16.

Niiden merkinnät ovat kuitenkin puutteellisia ja lain valvonta on laiminlyöty.

– Tämä on haitallista Postin maineelle, ja lisää myös veronmaksajien kustannuksia, kun valtion Posti hoitaa muiden yrittäjien jakeluvirheet, Tolvanen sanoo tiedotteessa.

Hyvä esimerkki puutteista liittyy edustajien mukaan THL:n koronakirjeeseen.

– STM ja THL laittoivat kirjeen jakeluun 3. huhtikuuta ja sen oli määrä olla perillä 9. huhtikuuta mennessä. Valtavan julkisuuden saanutta kirjettä odotti moni. Pettymykseksi kirje saapui suureen osaan kotitalouksista jopa vasta toukokuun puolella, osalle ei lainkaan. Harva kuitenkaan tiesi, että noin kolmesta miljoonasta koronakirjeen jakelusta vastasi aivan muut yritykset. Posti jakoi vain hyvin pienen määrän vain 400 000 kpl eli 7,5 % jaetuista kirjeistä, edustajat toteavat tiedotteessaan.

– Näin tärkeiden postien jakelussa ei voida sallia virheitä. Meillä on Suomessa ihmisiä, jotka eivät hae itse verkosta tietoa ja joille kirjeitse tuleva viranomaistieto on tärkeä. Se, että koronakirje seikkaili kuukauden ennen kuin päätyi ihmisten koteihin, on vallitsevan epidemian aikana vakava virhe, Laiho sanoo.

Traficom ylläpitää postitoimintarekisteriä. Edustajien mukaan viraston verkkosivuilla oleva informaatio on kuitenkin puutteellinen. Traficom ei esimerkiksi kerro eri jakeluyhtiöiden toimialueita.

– Jos alueellinen tieto on jo kerätty Traficomille, niin ihmettelemme suuresti, miksei se saavuta kansalaisia, edustajat ihmettelevät.

– Liikenne- ja viestintäministeriön tulee huolehtia siitä, ettei koronakirjeen kaltaisia ongelmia enää synny ja että postilain edellyttämät merkinnät postia jakavista yhtiöistä on merkitty posteihin asianmukaisella tavalla.