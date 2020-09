Sari Sarkomaa: Eikö hallitus halua kertoa toimistaan?

Kokoomusedustajan mukaan on historiallisen suuri demokratiavaje, että hallituksen ohjelma on epäselvä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää uskomattomana, että hallituspuolueiden menolisäykset jatkuvat, mutta tulopuolelta on pohja pois.

− Tämän myönsivät tänään jo hallituspuolueiden puheenjohtajat yhdestä suusta. Puoluejohtajat hautasivat yhteisvoimin hallitusohjelman peruskiven eli 75 prosentin työllisyystavoitteen Kuntaliiton paneelissa. Samalla myönnettiin, että hallituksen ohjelma on mennyttä, Sari Sarkomaa kirjoittaa Facebookissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi keskiviikkona Kuntaliiton paneelissa, että reunaehdot, joilla hallitusohjelma rakennettiin, ovat koronakriisin myötä murentuneet.

− Pääministeri on jo aiemmin myöntänyt, että hallitusohjelmaa pitää tarkastella uudestaan. Me kokoomuksssa olemme vaatineet hallitusta kertomaan millaista ohjelmaa hallitus toteuttaa. On historiallisen suuri demokratiavaje ja järkyttävää avoimuuden puutetta, ettei eduskunta eikä suomalaiset tiedä, millainen maan hallituksen ohjelma on, hän lisää.

Sarkomaa kysyy, onko kyse siitä, ”ettei hallitus kykene ohjelmasta sopimaan vaiko eikö hallitus halua toimistaan kertoa?”

− Suomalainen demokratia on perustunut avoimuuteen ja sitä on hallituksen noudatettava. Hallituksen ohjelman on nautittava eduskunnan enemmistön luottamusta. Nyt on epäselvää, onko näin. Hallituksen ohjelma ei voi olla salattu. Pääministeri Marinin on tuotava eduskunnalle tiedonanto uudistetusta hallitusohjelmasta, Sarkomaa vaatii.