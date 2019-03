Eija-Riitta Korhola ehdolle EU-vaaleihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola on ehdolla kevään eurovaaleissa kokoomuksen ehdokkaana.

– Kuumentunut ilmastokeskustelu vaikutti ratkaisevasti päätökseeni lähteä ehdolle, sen lisäksi, että monet ovat minua kaivanneet politiikkaan. Ilmastotoimiensa aikana EU on lisännyt päästöjään, jos lisääntynyt tuonti EU:n ulkopuolelta otetaan huomioon. Tilanne nollaa ne päästövähennysponnistelut, joita teemme Euroopassa, Eija-Riitta Korhola sanoo.

Hän kertoo haluavansa toimia järkevän ilmastopolitiikan edistämiseksi, jossa puhtainta toimijaa ei ajeta ahdinkoon ilmastopaniikissa.

– Nyt poliitikot kilpailevat yhä suuremmista päästövähennyslupauksista ymmärtämättä niiden seurauksia: yksipuolisilla lupauksilla ongelmaa saatetaan jopa pahentaa, kuten pitkän työni aikana energia- ja ilmastopolitiikan parissa EU:ssa toistuvasti sain todistaa.

– Kannan huolta siitä, ettemme menetä eurooppalaisen teollisuuden johtoasemaa maailman puhtaimpana tuotantona. Me emme vaikuta kymmenellä prosentillamme mitään, ellemme vaikuta kokonaisuuteen, ja siihen voi vaikuttaa Euroopan parlamentissa ja sen jäsenenä kansainvälisesti. Tärkein ilmastotekomme olisi pitää maailman puhtain teollisuus hengissä, ja työpaikat täällä. Laatu varmistetaan lähituotettuna, ilmastopolitiikasta tohtoriksi väitellyt Korhola sanoo.

Korhola on tehnyt meppiurallaan myös ihmisoikeustyötä.

– Sekin on yksi syy, miksi kantaa huolta Euroopan työpaikoista. Jos Eurooppa menettää taloudellisen vaikutusvaltansa, se menettää myös poliittisen vaikutusvaltansa, ja näen sen merkitsevän taka-askeleita ihmisoikeustilanteessa. Kiina on taloudellinen jättiläinen mutta ihmisoikeuksien kääpiö. En haluaisi jälkipolville tässä suhteessa taantunutta maailmaa.

Korhola on ollut Euroopan parlamentissa kolme kautta vuosina 1999-2014. Viime vuosina Korhola on toiminut hallitusammattilaisena, tutkijana ja kirjoittajana. Hän on Japanin hallituksen perustaman ilmastofoorumi ICEFin johtoryhmän jäsen ja teollista muutosta tutkivan valiokunnan jäsen EU:n talous- ja sosiaalikomiteassa.