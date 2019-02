”Ei voida hyväksyä että joku maksimoi tulosta vanhuksilla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan Alavuden väärinkäytökset ovat ’todella vakava paikka’.

Puoluejohtajilta kysyttiin lauantaina Jyväskylän Talven paneelikeskustelussa, voidaanko vanhustenhuollon väärinkäytöksissä puhua jo hätätilasta.

– Kyllä tämä on todella vakava paikka. Tämä mitä nyt on nähty, mikä on tullut julkisuuteen, nämähän ovat täysin sietämättömiä. Ei voida hyväksyä sitä, että joku pyrkii maksimoimaan tulosta meidän vanhusten kustannuksella, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

– Jos on tehnyt sopimuksen, ja me verovaroja maksamme meidän vanhustenhoidosta, ja sitten jätetään meidän vanhukset heitteille – sitä ei voi kertakaikkiaan hyväksyä. Sihen pitää puuttua. Ja se pitää sanktioida.

– Jos toimii väärin, pitää a) ottaa rahat pois jotka on maksettu, b) tutkia kunnolla, ottaa toimilupa pois. Ja jos on rikkonut lakia, niin silloin pitää saattaa tällaiset vastuuseen.

Petteri Orpo puhui aamun Helsingin Sanomissa olleesta Valviran ylijohtaja Markus Henrikssonin haastattelusta. Siinä todettiin olevan hyvä, että nyt joka paikassa kiinnitetään erityisen paljon huomiota vanhusten hoitoon eri hoitolaitoksissa.

Orpolta kysyttiin pikatarkastuksen tarpeesta. Hän viittasi Valviran HS:n haastatteluun sanoen, että käytännössäkin joka puolella nyt tapahtuu niin.

– Tiedän että valvontaviranomaiset ovat erityisen paljon liikkeellä. Omavalvonta on tehostunut, ja varmasti omaiset, tilaajat valvovat enemmän. Eli tätä tapahtuu. Ja me olemme tehneet jo hallituksessa linjauksen siitä, että annamme tämän kuukauden loppupuolella ylimääräisen lisätalousarvion eduskunnan käsittelyyn. Siinä tulemme vahvistamaan valvonnan resursseja.

”0,7 ei ratkaise ongelmaa”

Petteri Orpolta kysyttiin erikseen 0.7-hoitajamitoituksesta.

– Kokoomus haluaa ja minä haluan lisää hoitajia vanhuspalveluihin. Haluan lisää hoitajia, ja niin kuin me kaikki muutkin haluan lakitasolle velvoittavan mallin, joka sitoo siihen hoitajien määrään. Se ainut ero meillä on tässä, että meidän mielestä sen pitää perustua hoidettavien yksilökohtaiseen tarpeeseen, ei johonkin kaavamaiseen tarpeeseen, Petteri Orpo vastasi.

– Olemme itse asiassa hyvin lähellä toisiamme, hän totesi eri puolueiden linjasta.

– Olemme sitoutuneet siihen että hallitus tekee nyt pikatahtia valmistelun, että jo muutaman kuukauden päästä hallitusohjelmaneuvotteluissa – ketä siellä sitten onkin – voi tästä uudesta vahvemmasta laista tehdä linjaukset. Olemme oikeasti hyvin samalla kannalla – enemmän tässä on ollut viestinnällistä kuin sisällöllistä ongelmaa.

Orpo lisäsi, että useat asiantuntijat kuten THL ovat samaa mieltä. 0,7 ei ratkaise ongelmaa. Hänen mukaansa nyt puhutaan tehostetusta palveluasumisesta, mutta samaan aikaan pitäisi katsoa koko vanhuspalvelujen kokonaisuutta.

– Meillä on itse asiassa ongelma se, että meillä ei ole hoitajia tarpeeksi. Olen antanut tästä opetusministerille pyynnön valmistella nopeasti näkymä siitä, millä pystymme nopeasti kouluttamaan lisää vanhuspalveluihin. Me tarvitsemme tuhansia, koska vanhusten määrä kasvaa, kokoomusjohtaja sanoi.

– Jos me nyt nopeasti säätäisisimme lain tehostettuun palveluasumiseen, niin pelkään että ne hoitajat olisivat saman tien pois kotipalveluista, joiden piirissä on 50 000-60 000 vanhusta. Ja heistäkin meidän pitää huolehtia.

”Etteivätkö nämä

olisi sydämessä”

– Tähän ei ole yksinkertaista ratkaisua. Mutta kaikki, ja kokoomus myös mukana, etsii ratkaisua siihen millä me saamme lisää hoitajia. Ja nämä asiat laitetaan kuntoon. Tämä on aivan selvä asia, Petteri Orpo sanoi.

Kolmannessa puheenvuorossaan Petteri Orpo totesi, ettei hän pidä myöskään politikoinnista ja mielikuvapolitiikasta asialla.

– Olen vuosia osallistunut omien läheisten vanhuspalveluihin tutustumiseen. Meillä jokaisella on ihan omakohtaisia kokemuksia. Ei pidä antaa sellaista kuvaa, kenenkään, etteivätkö nämä asiat olisi meillä sydämessä tärkeitä.

Orpo ihmetteli esitettyjä näkemyksiä, että kokoomus olisi asiassa jotenkin ”yksin syyllinen”.

– Valtionosuuksia leikattiin viime kaudella, sosiaalidemokraatit olivat mukana. Viime kaudella tehtiin vanhuspalvelulaki, sosiaalidemokraattinen ministeri oli vastuussa niistä. Tampereella hoitajamitoitusta ei korotettu, Sanna Marin äänesti sitä vastaan, Orpo luetteli.

Hänen mukaansa ”syyttelemällä tämä ei tästä ratkea, olemme kaikki olleet tekemässä näitä päätöksiä”.

– Nyt pitää katsoa, mitä tehdään seuraavaksi. Tarvitaan lisää hoitajia, parempi vanhuspalvelulaki, tiukkaa valvontaa ja sanktiointia. Ja sitten täytyy katsoa että rahat saadaan riittämään, ja ne pitää löytää. Paras tapa siihen on hoitaa, että meillä on talouskasvu.

