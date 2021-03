”Ei voi painaa villaisella” – kansanedustaja vaatii VTV-johtajan toimia käsittelyyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

VTV:n väärinkäytökset ovat poikkeuksellisen härskejä, sanoo Jukka Kopra.

Kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra haluaa, että valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimet käsitellään ”viipymättä” eduskunnan kansliatoimikunnassa.

Kansliatoimikunta johtaa eduskunnan hallintoa, ja siihen kuuluu eduskunnan puhemiehistön lisäksi neljä muuta kansanedustajaa. Kopra on kansliatoimikunnan jäsen.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rahankäytöstä on noussut viime aikoina kohu. Ihmettelyä ovat herättäneet etenkin pääjohtajan luottokortilla maksattamat menot.

– VTV:n pääjohtajat toimet ja asema on viipymättä tuotava kansliatoimikunnan perusteelliseen käsittelyyn. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkinta asiasta on vielä kesken, mutta kansliatoimikunnan on saatava kiireellisesti tarpeelliset tiedot asiasta. Olen lähestynyt asiasta eduskunnan puhemiestä ja varapuhemiehiä viikko sitten saamatta vastausta, Kopra sanoo tiedotteessaan lauantaina.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää nyt valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa koskevia epäselvyyksiä.

– Julkisuuteen tulleet väärinkäytökset ovat poikkeuksellisen härskejä – etenkin, kun on kyse julkisen varojen käytön laillisuutta valvovan viraston johtajasta. Asiaa ei voi painaa villaisella. Ei missään nimessä, Kopra painottaa.

Kansliatoimikunnalla on eduskunnan virkamieslain mukaan oikeus varoituksen antamiseen ja virantoimituksesta pidättämiseen valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan osalta, Kiuru muistuttaa. Eduskunnan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämän tutkimuksen ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

– Toivon, että asiasta käydään huolellinen punninta kansliatoimikunnassa, joka lopulta päättää mahdollisesta virantoimituksesta pidättämisestä”, Kopra päättää.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan puhemiehistö tapaa Yli-Viikarin maanantaina. Eduskunnan kansliatoimikunta keskustelee tilanteesta tiistaina 30.3.