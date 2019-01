”Ei voi olla niin, että sopimukset suojelevat seksuaalirikollisia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansainvälisten sopimusten tulkintaa on Sampo Terhon mukaan selvitettävä.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho katsoo, että Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten tulkintaa maahanmuuttoon liittyen on selvitettävä, jotta keskustelua aiheesta voitaisiin käydä faktoihin perustuvien tietojen pohjalta. Hän ihmettelee miksei Suomi voisi toimia kuten muut maat, vaikka kaikki ovat samojen sopimusten alaisia.

– Juupas-eipäs väittely perustuslakifilosofien tai opposition kanssa on hyödytöntä. Se ei tuo turvallisuutta yhdellekään suomalaiselle tytölle, Terho sanoo blogissaan.

Erityisen tärkeää hänen mukaansa onkin nyt selvittää, miten muut maat soveltavat näitä sopimuksia ja millaisia mahdollisia rangaistuksia ne maat, joissa on Suomesta eriäviä käytäntöjä, ovat kansainväliseltä yhteisöltä saaneet. Kun vertailutietoja muista maista on käytössä, niin realistinen keskustelu sopimuksista erityisesti maahanmuuton suhteen on Terhon mukaan helpompaa.

– Ei voi olla niin, että kansainväliset sopimukset suojelevat seksuaalirikollisia suomalaisen yhteiskunnan ja alaikäisten tyttöjen turvallisuuden kustannuksella.

Terhon mukaan hallitus saa selvityksen asiasta helmikuun alussa. Muitakin keinoja on hänen mukaansa otettava käyttöön.

– Ensisijaista on viedä läpi eduskunnassa jo olevat hallituksen esitykset mm. seksuaalirikoslainsäädännön tiukentamisesta, kansalaisuuden menettämisen perusteiden tarkentamisesta koskemaan myös törkeisiin seksuaalirikollisiin syyllistyneitä sekä lakimuutos, jolla estetään turvapaikkahakemusten ketjuttaminen.