”Ei voi laskuttaa paremmasta verkosta, jos ei verkkoa ole tehty”

Sähkönsiirtomaksu pitää pystyä katkaisemaan, Timo Heinonen sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen esittää, että sähkömarkkinalakia korjattaessa lakiin kirjataan myös mahdollisuus keskeyttää sähkönsiirron laskuttaminen. Heinonen pitää oikeustajun vastaisena sitä, että siirtomaksut juoksevat, vaikka sähköä ei käytettäisi lainkaan.

– On lukuisia esimerkkejä, joissa sähkölaskun loppusumma on yli 100 euroa, ja tästä itse sähkön osuus noin 1,5 euroa. Sähkönsiirron osuus on noin 95 euroa ja loput veroja. On myös esimerkkejä, että sähkönkulutus on ollut puhdas 0 kWh, ja laskussa lähes 75 euroa on sähkönsiirtoa ja laskun loppusumma reippaat 85 euroa, Heinonen hämmästelee tiedotteessaan.

Heinosen mukaan korkeita siirtomaksuja on perusteltu sähköverkon uudistustöillä.

– On totta, että verkon uudistaminen maksaa. Sitä olisi kuitenkin joka tapauksessa pitänyt uudistaa, ja nyt näitä rajusti kasvaneita siirtomaksuja maksavat usein myös he, joiden verkon sääherkkyys ei ole edes parantanut. Maksu on siis tullut verkon uudistamisesta, jota ei ole tehty, ja myös sähkönsiirrosta sähköstä, jota ei ole edes siirretty, Heinonen toteaa.

Kokoomus on tehnyt kansanedustaja Heikki Vestmanin johdolla lakialoitteen, jolla sähkönsiirtohintoihin puututtaisiin. Sanna Marinin (sd.) hallitus onkin ryhtynyt toimiin aloitteen mukaisesti, ja tässä uudistamistyössä Heinonen esittää korjattavaksi myös tyhjästä laskuttamista.

– Lakiin pitäisi kirjata mahdollisuus laittaa sähköliittymä niin sanotusti hyllylle eli siirtomaksua ei pitäisi laskuttaa, jos ei kulutustakaan ole. Idea olisi sama kuin auton seisontaan laittamisessa. Tämä olisi tärkeää monille mökkien ja myös kakkosasunnon omistajille.

Heinosen mukaan sähkönsiirtohintaa tulisi samalla laskea vielä muita merkittävämmin siellä, missä verkkoa ei ole uudistettu eikä verkon säävarmuutta näin parannettu.

– Ei voi laskuttaa paremmasta verkosta, jos ei parempaa verkkoa ole edes tehty, Heinonen sanoo.