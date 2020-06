Ei uusia tartuntoja – tämä on Suomen koronatilanne

Asiantuntijat muistuttavat, ettei epidemia ole vielä ohi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan sunnuntaina 28. kesäkuuta Suomessa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Tartuntoja on Suomessa tällä hetkellä yhteensä 7 198.

THL päivittää tiedot koronavirukseen liittyen maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ajantasaiset tiedot tartunnoista ovat kuitenkin nähtävissä THL:n ylläpitämästä koronakartasta.

Perjantaina päivitettyjen tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut Suomessa 328 ihmistä. Sairaalahoidossa on viruksen vuoksi 24 ja tehohoidossa yksi henkilö. THL päivittää ajantasaiset tiedot maanantaina 29. kesäkuuta.

Tartuntatapauksia on todettu eniten HUS:in alueella, jossa tartuntoja on kaikkiaan 5 280. Toiseksi eniten tartuntoja on Varsinais-Suomessa 364 ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalla 267.

Ruotsista tulevat tartunnan huolettavat

Ilmaantuvuus, eli tapausten määrä suhteessa 100 000 asukasta kohden on THL:n mukaan suurinta HUS:in alueella, jossa asukkaita on noin 1,7 miljoonaa. Toiseksi suurin ilmaantuvuus on Länsi-Pohjassa Ruotsin rajalla, jossa asukkaita on 60 259 ja todettuja tapauksia 149.

Länsi-Pohjan alueen tartunnoista on oltu tällä viikolla huolissaan. Verkkouutiset uutisoi alueen lääkärien varoittavan, että Tornioon tulee tartuntoja Ruotsista. Tämän vuoksi lääkärit eivät suosittele ostosmatkoja Ruotsiin.

– Emme ole samaa mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lapin sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden saati eräiden Lapin kuntien virkamiesten kanssa siitä, että Ruotsin rajamatkailun rajoittaminen olisi merkityksetön länsirajan ja Meri-Lapin epidemian torjunnassa, Länsi-Pohjan alueen johtavat lääkärit sanovat tiedotteessaan.

Epidemia on hidastunut, mutta ei ohi

Rajoitusten hellittäessä asiantuntijat ovat muistuttaneet, ettei epidemia ole hidastumisestaan huolimatta ohi, vaan kesä on viruksen leviämisen kannalta otollista aikaa ja voi johtaa tartuntojen lisääntymiseen, Verkkouutiset uutisoi.

– Kesän aikana tautiryppäitä voi tulla, kun ihmiset liikkuvat enemmän ja ovat enemmän lähekkäin, THL:n yksikönpäällikkö, ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

Epidemian pitämiseksi kurissa rajoituksia purkaessa on tärkeää, että ohjeita noudatetaan. Verkkouutiset uutisoi eilen vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon tviitistä, jossa hän muistutti koronaohjeistusten noudattamisen tärkeydestä.

– Ilma on mahtava, nautitaan kesästä, mutta muistetaan samalla, että korona ei ole hävinnyt minnekään. Siis: pestään käsiä, käytetään käsidesiä, ei kätellä, vältetään lähikontakteja edelleen, pidetään etäisyyksiä aina kun voi, flunssaoireisena testin kautta kotiin. Osataan kyllä! Ohisalo tviittasi.

Toinen ja kolmas aalto mahdollisia

Epidemian mahdollinen toinen aalto voi tulla Suomeen syksyllä. Verkkouutiset uutisoi sunnuntaina 28. kesäkuuta Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelon haastattelusta, jossa hän sanoo mahdollisessa toisessa aallossa tartuntoja olevan todennäköisesti vähemmän ja potilaita osataan silloin myös hoitaa aiempaa paremmin.

– Todennäköisyys kuolla virukseen on nyt pienempi, Aivelo toteaa.

Aivelo pitää myös kolmatta aaltoa mahdollisena. Kolmanteen aaltoon liittyvinä riskeinä hän pitää sitä, miten ihmiset jaksaisivat silloin noudattaa ohjeistuksia ja miten rajoitusten käyttöönotto uudelleen sujuisi poliittiselta kannalta.