Kokoomusedustajan mukaan toiset lupailivat asiat muutamassa tunnissa kuntoon ja sataset kaupan päälle.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo toivoo twitterissä, että totuus ja realismi nousevat arvoonsa seuraavissa vaaleissa.

Hän viittaa viime eduskuntavaalien alla käytyyn keskusteluun niin sanotusta hoitajamitoituksesta. Vasemmisto-opposition näkemys oli, että vanhustenhoidon ongelmat voidaan ratkaista kirjaamalla mitoitus lakiin.

SDP:n Krista Kiuru sanoi tuolloin, että asia voitaisiin hoitaa muutamassa tunnissa. Mitoitus on tällä hetkellä 0,55 hoitajaa vanhusta kohden ja ensi vuoden puolella 0,6 hoitajaa.

Lopullinen hoitajamitoitus eli 0,7 on ajoitettu astumaan voimaan vasta vaalikauden lopulla eli keväällä 2023. Uutissuomalaisen mukaan muutoksen on ennakoitu johtavan erikoisiin seurauksiin. Hoivapaikkoja on jätetty tyhjilleen, jotta mitoitus säilyisi lain edellyttämällä tasolla.

Alan toimijat ovat varoittaneet, että hoitajapula voi johtaa hoitajamitoitukseen yhdistettynä suuriin vaikeuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan alalle tarvitaan 2030-luvun alkuun mennessä noin 70 000 lisätyöntekijää.

Sinuhe Wallinheimo arvioi hallituksen epäonnistuneen asian korjaamisessa.

– Muut lupailivat nämä asiat muutamassa tunnissa kuntoon ja yksi puolue vielä vappusataset siihen kaupan päälle. Ei tullut hoitajia eikä vappusatasta, Wallinheimo kirjoittaa Twitterissä.

Näinhän tuo oli. Muut lupailivat nämä asiat muutamassa tunnissa kuntoon ja yksi puolue vielä vappusataset siihen kaupan päälle. Ei tullut hoitajia eikä vappusatasta. Ehkäpä totuus ja realismi ovat taas valttia seuraavissa vaaleissa. https://t.co/ECVIli0Wtk — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) November 3, 2021