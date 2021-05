”Ei tapeta lypsävää lehmää kohtuuttomalla verotuksella”

Arto Satosen mukaan pääministerin veroesitys on askel väärään suuntaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen pitää pääministeri Sanna Marinin (sd.) Ylen torstaisessa vaalitentissä esittämää kuntaveron muuttamista progressiiviseksi ”isoksi askeleeksi täysin väärään suuntaan”. Satosen mukaan pääministerin esitys loisi uuden negatiivisen kannustimen.

Hän pohtii asiaa Uuden Suomen blogissaan.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että kuntavero on jo nyt progressiivinen, sikäli että pienituloisimmat on siitä vapautettu. Siihen miksi vero ei ole sitä täysimääräisesti maksavien osalta progressiivinen, on Satosen mukaan hyvät syyt.

– Suomessa on hyvin progressiivinen ansiotuloverotus valtion verotuksessa. Verokertymästä on suoraan laskettavissa kuinka paljon milläkin tuloilla veroja maksetaan ja mikä on niiden kokonaissumma.

– Vuoden 2017 verotuksessa yli 40 000 euroa vuodessa tienaavat maksoivat 95,8% kaikista ansiotuloveroista, yli 50 000 euroa tienaavat 84,7% ja yli 100 000 euroa tienaavat 38,1%. Viimeksi mainittuja oli vain 2 prosenttia väestöstä. Yli 40 000 euroa tienaavia oli yhteensä 22% väestöstä, joten hieman reilu viidennes maksoi lähes kaikki ansiotuloverot, Satonen kirjoittaa.

Kuntaveron muuttaminen progressiiviseksi siirtäisi verorasitusta niille, jotka nytkin jo maksavat paljon, Satonen toteaa. Jossain vaiheessa verojen korotukset eivät enää nosta kokonaisverotuloja, koska korkeaksi noussut verotus ei enää kannusta lisäämään tuloja, hän kirjoittaa.

– Kuntaveron muuttaminen progressiiviseksi loisikin nimenomaan negatiivisen kannustimen. Miksi valitsisin ylityöt vapaa-ajan sijasta, jos veroprosenttini lisätulosta on korkea? Miksi pyrkisin urallani eteenpäin, jos vaativimmista työtehtävistä ei jää käteen juuri enempää kuin nyt? Miksi ryhtyisin yrittäjäksi ja ottaisin riskin omasta tulevaisuudestani, jos menestyminenkään ei juurikaan parantaisi omaa elintasoani?

Sosiaaliturvan ja verotuksen kuuluu kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen, Satonen kirjoittaa. Kun on motiivi tehdä enemmän, myös kokonaisverotulot kasvavat.

– Kokoomuksen linja on täysin päinvastainen SDPn kanssa. Me haluamme keventää työn verotusta, jotta se kannustaa tekemään enemmän ja paremmin. Me haluamme uudistaa työmarkkinoita ja vahvistaa kilpailukykyä, jotta uusia työpaikkoja syntyy ja veronmaksajien määrä kasvaa. Mitä useampi on töissä, sitä pienempi on kaikkien verorasitus ja sitä paremmat ovat palvelut. 30 000 työllistä lisää merkitsee 900 miljoonaa euroa lisää julkiseen talouteen, Satonen toteaa.

– Hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan kansalaisten tekemällä työllä. Ei tapeta lypsävää lehmää kohtuuttomalla verotuksella.

Sanna Marin esitti YLEn tentissä progressiivista kuntaveroa eli otetaan niiltä enemmän, jotka nytkin maksaa jo paljon veroja. No sehän kannustaisi opiskelemaan, etenemään uralla, tekemään ylitöitä ja ryhtymään yrittäjäksi. Voi, voi.. #verot #kunta #progressio #kannustavuus #sdp — Arto Satonen (@artosatonen) May 20, 2021