”Ei Polonium tai Novitshok, vaan jotakin uutta yllättävää”

Kremlin kriitikko kertoo olleensa myrkyn takia 12 päivää ’mustassa aukossa’.

Venäläiskanadalainen oppositioaktivisti ja Mediazona-sivuston julkaisija Pjotr Verzilov kommentoi epäiltyä myrkytystään Twitterissä.

– Vietän päiväni ihanien myrkkyjen ystävällisessä seurassa. Ei Polonium-210, ei Novitshok, vaan jotakin uutta ja yllättävää, hän kirjoittaa.

Verzilov viittaa Salisburyn hermomyrkkyiskussa ja Aleksander Litvinenkon salamurhassa käytettyihin aineisiin.

Hän kertoo olevansa vasta kolmatta päivää ”suhteellisen tajuissaan”.

– Tätä ennen 12 päivää mustassa aukossa, hän kuvailee.

Muun muassa Pussy Riot -ryhmän tiedottajana ja puolestapuhujana tunnetuksi tullut Kremlin kriitikko Verzilov joutui sairaalaan Moskovassa syyskuun 11. päivänä. Hän menetti yllättäen näkönsä, kuulonsa ja kykynsä liikkua. Verzilov kiidätettiin pian hoitoon Saksaan. Hänen uskotaan joutuneen myrkytyksen uhriksi. Käytettyä ainetta on kuitenkin enää tässä vaiheessa vaikea tunnistaa.

The Moscow Timesin mukaan saksalaiset lääkärit ovat kuvanneet Verzilovin kunnon paranevan. Saksan median mukaan Verzilovin lähipiiri on pantu poliisin suojeluun Saksassa. Pussy Riotin jäsen ja Verzilovin entinen puoliso Nadezhda Tolokonnikova on kertonut uskovansa, että häntä ja muita Verzilovin läheisiä on seurattu Saksassa.

Pjotr Verzilov on ollut viime aikoina esillä Venäjän jalkapallon MM-kisoissa heinäkuussa järjestetyn protestiesityksen takia. Verzilov ja kolme Pussy Riotin jäsentä ryntäsivät kentälle kesken finaaliottelun. He saivat tempauksestaan 15 päivän vankeustuomion.

Всем огромный привет, котятки – очень очень много написали добрых слов, спассссибаа! Только 3-ий день в относительном сознании – а перед тем 12 дней как в чёрной дыре. Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное! pic.twitter.com/7EM9bXIqFs — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) September 25, 2018