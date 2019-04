Mikael Ropo: Ei ongelmia voi aina ratkaista verolla

Haluaako joku pilata Finnairin markkinan?

Eduskuntavaalien yhteydessä on paljon puhuttu kansallisen lentoveron asettamisesta. Uskoisin Euroopan parlamenttivaaleissa keskustelun kääntyvän Euroopan unionin yhteiseen lentoveroon. Veron ajatuksena on hillitä lentämisestä koituvia päästöjä ja korvata haittoja ympäristölle.

Jälleen kerran on nähty ongelma ja sen seurauksena löydetty ratkaisuksi lätkäistä uusi vero. Ei ongelmia aina voi ratkaista uudella verolla tai jos näin olisi, Suomen korkealla verotuksella meillä tuskin olisi lainkaan ongelmia.

Joka päivä lentoliikenteessä on 120 000 lentoa ja vuodessa noin neljä miljardia käyttäjää. Suuresta matkustajamäärästä huolimatta hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin vain noin kaksi prosenttia kaikista ilmastopäästöistä. Matkustajamäärien odotetaan tulevaisuudessa myös lisääntyvän. Lentäminen on monelle välttämätöntä. Erityisesti suomalaiset yritykset elävät vientikaupasta. Mikäli jatkossakin haluamme viedä teknologiaa ja innovaatio-osaamistamme maailmalle vaatii se ihmisten globaalia liikkuvuutta ja lentoliikenteen käyttämistä. Uusi vero siis lisäisi yritysten kulurakennetta ja tätä kautta haittaisi kilpailukykyä.

Erityisen haitalliseksi lentovero vaikuttaisi Suomeen, joka sijaitsee optimaalisella paikalla syöttöliikenteen kannalta. Finnair on saanut luotua erinomaisen markkinan olemalla linkkinä Euroopan ja Aasian välillä. Tätä tuskin kukaan haluaa pilata. Mikäli lentovero tulee on vaarana, että yhtiöt alkavat suosia lentoverovapaita maita ja Suomen liikenne vähenisi. Tämä luo konkreettisen riskin syöttöliikenteen vähenemiselle.

Mikäli päästöongelmaan halutaan vaikuttaa on myös muitakin ratkaisuja kuin uusi vero. Erityisesti Suomen kannalta mielenkiintoinen ratkaisu löytyy biopolttoaineista. Käytettäessä biopolttoainetta päästöt ovat 60-80 prosenttia pienemmät verrattuna fossiiliseen vaihtoehtoon. Se miksi lentokoneet eivät jo nyt käytä tätä johtuu sen korkeammasta hinnasta. Erityisesti suomalaisyritys Neste on erittäin kova tekijä alalla. Uskonkin suomalaisyrityksen kykyyn olla vahva osaaja ja tekijä ilmastonvastaisessa työssä osaamisensa ja teknologiansa ansiosta. Markkina lentokoneiden biopolttoaineissa on valtava mahdollisuus.

Lentokonevalmistajat ovat myös omalta osaltaan vauhdittamassa päästöjen torjunnan vastaista työtä. Teknologia on kehittynyt jatkuvasti ja uskon kehityksen jatkuvan. Uudet koneet ovat kymmeniä prosentteja ympäristöystävällisiä, kuin vanhemmat koneet. Ilmaan on myös väläytelty hybridi-, sähkömoottori- tai jopa aurinkokennoteknologiaan perustuvia konetyyppejä. Mikäli kehitys jatkuu tätä tahtia, uskon teknologian kehittymisen olevan ratkaisevassa asemassa ilmastontorjunnan vastaisessa työssä.

Kolmas merkittävä tekijä on lentojen suoruus. Tällä hetkellä lentokoneet eivät lennä välttämättä suorinta mahdollista reittiä johtuen lennonjohtoalueista ja ilmatiloista. Mikäli tätä saataisiin järkevöitettyä matkustajien matkustusajat lyhenisivät ja päästöt vähenisivät. On myös mietittävä voisiko matkustaja käyttää suoria lentoja enemmän ja välttää täten välilaskuja. Usein syy, miksi asiakas valitsee välilaskun on lennon edullisempi hinta tai aikataulu. Lentoliikenteen päästöt on otettava vakavasti, kuten muutkin päästöt. Uuden veron lätkäiseminen on kuitenkin väärä tie ratkaista globaali ongelma. Ratkaisuja on olemassa ja tulevaisuus näyttää ratkaisuvaihtoehtojen osalta jopa valoisalta.

Mikael Ropo Mikael Ropo on yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu.