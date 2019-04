”Ei ole työttömän vika, on järjestelmän vika”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan sosiaaliturvan uudistus olisi iso asia myös työllisyydelle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa haastateltiin Nonsensen Vaalispessu-sarjassa. Alexa ja Linda ihmettelivät, ettei työttömän kannata ottaa vastaan keikkatyötä tukien menettämisen vuoksi.

– Nyt olet kyllä niin oikealla asialla. Tämä on asia, jolle on pakko tehdä jotain, Petteri Orpo sanoi.

– Koska se ei ole sen työttömän vika, ettei hän ota pienipalkkaista tai lyhytaikaista työtä vastaan, jos siitä ei jää juuri mitään käteen ja joutuu vielä byrokratian pyörteisiin. Se on järjestelmän vika.

Orpo sanoi tällä hetkellä olevan 60 000 avointa työpaikkaa ja 300 000 työtöntä.

– Kyllä siinä osa on ihmisiä, jotka varmasti tekisivät ja mieluummin tekisivät, jos siitä jäisi jotain käteen. Siksi on hienoa, että oikeastaan kaikki eduskuntapuolueet ovat samaa mieltä siitä, että sosiaaliturvajärjestelmä pitää uudistaa, Petteri Orpo totesi.

– Meidän malli (kokoomuksen) on, että yhdistetään näitä tukia – se järjestelmä on hirveän monimutkainen – yhdistetään Kelan työttömyysturvaa, toimeentulotukea, asumistukea yhdeksi tueksi. Perusperiaate olisi, että se perusturva on vahva silloin, kun tarvitset sitä työttömänä tai sairaana tai vammaisena, ja sitten kun teet päivänkin tai viikon töitä, sulle jää aina enemmän käteen.

– Eli tuki vähenee sitä myötä kun palkka kasvaa. Jos me tämä pystyttäisiin tekemään, niin se voisi olla iso asia myös meidän työllisyydelle. Ja se voisi olla iso asia niin monelle ihmiselle. Toivon ja haluan, että seuraavassa hallitusohjelmassa on hyvin määrätietoinen kirjaus ja ote sosiaaliturvan uudistamisesta.