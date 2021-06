”Ei ole sote-uudistus, on hallinnon uudistus”

Kokoomuslaisten mukaan lakiesitys sosiaali- ja terveyspalveluista on loikka taaksepäin.

– Käsittelyssä oleva esitys ei ole sote-uudistus, vaan se on hallinnon uudistus, joka rikkoo enemmän kuin rakentaa ja aiheuttaa valtavan korjaustarpeen. Esitys valuttaa rahat palveluiden sijaan hallintoon, ihmiset jäävät jonoon ja eriarvoisuus syvenee.

– Esityksen hyväksyminen merkitsee loikkia taaksepäin. Sote-palveluiden uudistusta ei näy eikä kuulu. Hoitotakuu-uudistus, terapiatakuu, ministeri (Krista) Kiurun lupaamat heti tulevat tuhat lääkäriä: ne ovat rikottu lupaus.

Näin kuului eduskunnan täysistunnossa kokoomuksen Sari Sarkomaan arvostelu käsittelyyn tulleelle sote-uudistukselle.

Varsinaiselta nimeltään se on ”hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi”.

Sarkomaan mukaan maakuntamalliesitys heikentää ihmisten palveluja monin tavoin.

– Esitys kiihdyttää kustannusten kasvua eikä asiantuntijoiden mukaan sisällä mitään kannusteita tuottaa parempia palveluita. Tämä yhtälö on todella vaarallinen. Usea asiantuntija varoitti esityksen vahvistavan kehitystä A- ja B-luokan terveyspalveluiden muodostumiseen, Sarkomaa sanoi.

Mietinnön esitteli sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.). Hänen mukaansa ”keskeisenä tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikille suomalaisille — Suomessa asuville — sekä parantaa näiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta”.

Kokoomuksen Pia Kauman mukaan 15 vuoden aikana ”tähän mennessä kaikki uudistukset ovat kaatuneet, mutta nyt käsillä oleva uudistus on aivan erityisen huono”.

– Se ei vastaa kumpaankaan sote-uudistuksen tavoitteista: se ei auta ihmisiä nopeammin hoitoon, eikä se ratkaise rahoituksen riittävyyttä, Pia Kauma katsoi.

Kauma sanoi olleensa tyrmistynyt siitä, millä tavoin asiantuntijoiden laajasti esittämä rankka kritiikki on jätetty huomiotta.

– Tämä sote-esitys johtaa merkittävään kustannusten kasvuun, eikä suinkaan hillitse sitä. On esitetty, että vielä vuonna 2033 — eli yli 10 vuoden kuluttua — kustannukset ovat kumulatiivisesti tarkasteltuna suuremmat kuin jos olisi jatkettu nykymallilla. Suurin syy on se, että kustannusten hillintään ei kannusteta ja järjestelmä suorastaan ruokkii uusia hyvinvointialueita käyttämään mahdollisimman paljon rahaa, koska ne saavat seuraavan vuoden rahoituksensa edellisen vuoden rahoituksen perusteella, Kauma totesi.

– Muutoskustannukset on arvioitu tässä liian pieniksi erityisesti siksi, että henkilöstökustannukset on arvioitu mediaanipalkkojen perusteella, vaikka tosiasiassa palkkaharmonisointi tapahtuu yleensä korkeampien palkkojen perusteella. Myöskään suurtuotannon edut, joilla tätä on perusteltu, eivät toteudu, koska suuri osa perustettavista hyvinvointialueista on aivan liian pieniä.

Markus Lohen mukaan ”eihän tämä tietenkään ole täydellinen esitys. Jos kuka tahansa meistä olisi saanut tämän tehdä yksin, varmasti olisi ollut erisisältöinen”.

– Mutta kannattaa olla kritiikissä kuitenkin jollakin tavalla kohtuullinen ja laittaa se oikeisiin mittasuhteisiin, sillä meidän päättäjien tehtävä ei ole lähestyä tätä yksityiskohdista vaan katsoa kansalaisten tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sitä kokonaisuutta. Eihän voi olla niin, että kun tehdään vuosikymmenen uudistus — viimeksi tehtiin 50 vuotta sitten sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistus Suomessa — niin täällä vaaditaan pöntöstä, että mikään ei saa muuttua! Tehdään uudistus, jossa mikään ei muutu — eihän se ole uudistus, Markus Lohi sanoi.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman arvosteli opposition esittämää arvostelua.

– Vanha totuus on se, että mikään ei ole politiikassa niin helppoa kuin vastustaminen ja aina vastustamisella vastustaminen. Kun me kuulimme tässä kokoomuslaisten puheenvuorot, ne voi kiteyttää kolmeen sanaan: ei, ei ja vielä kerran ei, Antti Lindtman sanoi.

– Ja mikä on teidän vaihtoehtonne? Ei sitä ole. Nykytila? Nykytila: kaupunkien terveyskeskuksissa ihmiset ovat jonoissa jo nykyisellään. Tätä uudistusta on yritetty tehdä jo 15 vuotta, ja nyt, kun se on vihdoin menossa läpi, te sanotte ei, ei ja vielä kerran ei. Teistä on tullut ei-puolue, ja perusteena te käytätte yksityisiä vakuutuksia.

– Mitenkäs ne yksityiset vakuutukset ovat kehittyneet sinä aikana, kun kokoomus yritti tehdä sote-uudistusta? Viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntyneet 50 prosenttia. Jos nykytila jatkuu, niin tuo kehitys jatkuu, mutta te vain vastustatte. Ei-puolue kokoomus.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin ”ollaanko Vantaalla nyt tyytyväisiä, edustaja Lindtman, tähän uudistukseen?”.