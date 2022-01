Tutkija: Ei ole juurikaan syytä uskoa, että pandemia olisi ohi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen kausivaihtelu saattaa jatkua myös omikronin jälkeen.

Yhdysvallat on todennäköisesti ohittanut omikronin aiheuttaman tartuntahuipun, Brownin yliopiston kansanterveyskoulun dekaani Ashish K. Jha kirjoittaa The Washington Postissa.

Jhan mukaan tartuntamäärät ovat kääntymässä laskuun maan suurimmissa osavaltioissa, jos epidemia kehittyy samalla tavalla kuin Etelä-Afrikassa ja Britanniassa.

– Tulevina kuukausina rajoituksia todennäköisesti kevennetään, kun palaamme kohti “uutta normaalia”, mutta meidän on myös oltava valmiina tulevaan, koska ei ole juurikaan syytä uskoa, että pandemia olisi ohi, Jha toteaa.

Jhan mukaan on esimerkiksi mahdollista, joskin epätodennäköistä, että deltamuunnos palaa ja alkaa uudelleen kiertää väestössä yhdessä omikronin kanssa. Vaikka delta ei palaisikaan, Jhan mukaan on todennäköistä, että tartuntojen kausivaihtelu jatkuu.

– Näemme todennäköisesti tartuntojen nousuja eteläisissä osavaltioissa tänä kesänä, koska ihmiset viettävät enemmän aikaa sisätiloissa ja pohjoisissa osavaltioissa ensi syksynä ja talvena, kun sää muuttuu jälleen kylmäksi, Jha kirjoittaa.

Jha ennustaa, että omikronin jälkeen on edessä uusi epävarmuuden jakso, jolloin uusien tapausten määrä on aluksi alhainen, mutta niiden kehitystä on vaikea ennustaa.

– Lisäksi voimme helposti nähdä uuden muunnoksen nousun, joka saattaa olla vieläkin tarttuvampi tai tappavampi, Jha varoittaa.