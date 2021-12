Ei kuumetta, ei yskää eikä muita oireita – mutta se on korona

Tutkijoiden mukaan koronainfektion alkuvaiheen oireet voivat muistuttaa yllättävän paljon rokotuksen aiheuttamia sivuvaikutuksia.

Britanniassa ZOE Covid Study -hankkeen osana tutkittiin aineistoa yli 360 000 henkilöstä, jotka olivat saaneet rokotuksen viime vuoden joulukuun ja kuluvan vuoden toukokuun välillä. Osa kertoi kokeneensa seuraavina päivinä oireita, jotka liittyvät myös koronainfektioon.

Heistä 14 842 henkilöä hakeutui testeihin, joista 150 oli positiivisia. Tulokset on julkaistu eClinical Medicine -tiedelehdessä.

Professori Emma Duncanin mukaan testaukseen hakeminen on ainoa keino varmistaa asia.

– Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun virusta kiertää erittäin paljon Britanniassa ja olemme vasta saamassa uusia tietoja omikronmuunnoksesta, Duncan toteaa tiedotteessa.

Terveysviranomaiset kehottavat huomioimaan, että rokotesuojan muodostumisessa kestää noin kaksi viikkoa. Yleisimmät rokotteen sivuvaikutukset ovat paikallinen kipu kädessä, väsymys ja särky. Terveydenhuoltojärjestelmä NHS kehottaa eristäytymään ja hakeutumaan testiin, jos mahdollinen kuume ei katoa kahdessa päivässä.

Koronainfektion oireita voivat olla muun muassa päänsärky, vilunväreet, kuume, kurkkukipu, aivastelu, pahoinvointi ja huimaus.

Omikrontapausten osuuden nopea kasvu on aiheuttanut huolta Britanniassa, jossa deltamuunnoksen aiheuttama epidemia-aalto on kiihtynyt tasaisesti jo elokuusta lähtien. Professori Tim Spector arvioi BBC:llä omikronin aiheuttamien infektioiden kaksinkertaistuvan joka toinen päivä. Infektioita on hänen mukaansa nyt arviolta 2000 kappaletta eli monta kertaa tiedettyä enemmän.

Monet tapaukset ovat myös sekoittuneet tavanomaiseen flunssaan.

– Arvioimme, että joka kolmas tai joka neljäs flunssa on itse asiassa koronainfektio. Tämä tarkoittaa, että suuri määrä ihmisiä ei viitsi hakeutua pika- tai PCR-testiin, vaan he kulkevat juhlimassa ja levittämässä virusta, Specter sanoo Times Radion haastattelussa.

