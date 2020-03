Ei Kreikan tilannetta Suomeen – vetoomus lain muuttamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan valmiuslaki tulisi ’saada kiireen vilkkaa kuntoon’.

Kokoomus esitti perjantaina julkistamassaan turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa, että valmiuslakiin tulisi lisätä mahdollisuus olla ottamatta turvapaikkahakemuksia vastaan, kun kansallinen turvallisuus sitä vaatii.

– Näemme Kreikassa selvässä Turkin hybridioperaation vaikuttamisoperaatiossa tulijamäärän, jollaista ei voida ottaa vastaan. Silloin on hyväksyttävää, että Kreikka on toiminut kuten on toiminut, Petteri Orpo sanoo.

– Meidän lainsäädäntömme ei tätä mahdollista. Meidän lainsäädäntömme mahdollistaa rajan sulkemisen – kuten pääministeri Sanna Marin on todennut – mutta rajavartiolaissa sanotaan, että siitä huolimatta turvapaikkahakemukset pitää ottaa vastaan eikä saa rajoittaa EU:n vapaata liikkuvuutta.

Lain 16. pykälän sanamuoto on ”rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta eikä loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen”.

– Siksi valmiuslaki pitäisi avata ja sinne kirjoittaa se mahdollisuus. Koska valmiuslaki on merkittävä ja tärkeä periaatteellinen kysymys, on kokoomus ehdottanut substanssin lisäksi parlamentaarista työskentelyä. Olen esittänyt tätä pääministeri Marinille ja kaikille eduskuntapuolueiden puheenjohtajille, Orpo kertoo.

”Maailma on sellainen”

– Toivon ja odotan, että Sanna Marin etenisi tässä asiassa. Hän itse pohti tätä asiaa sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, Petteri Orpo sanoo.

Sanna Marin totesi useaan kertaan, että olisi hyvä keskustella kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhdessä vastaaviin tilanteisiin varautumisesta. Hänen mukaansa kun puhutaan Suomen turvallisuudesta ja rajojen pitävyydestä ”niin se on keskustelu, joka toivottavasti ei jaa puolueita sen mukaisesti, ovatko puolueet hallituksessa vai oppositiossa”. Asiaa selvitettiin jo viime hallituskaudella, mutta aika loppui kesken.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen sanoi tiistaina heidän vetoavan pääministeriin, että hän lunastaa vihjauksensa viedä eteenpäin Suomen valmiutta reagoida uhkaan poikkeustilanteessa.

– Olemme nyt tehneet siis sekä sisällöllisesti ehdotuksen varautumisesta että parlamentaarisesta työskentelystä. Asia pitäisi saada kiireen vilkkaa kuntoon. Maailma on sellainen, että voidaan olla jonain päivänä taas siinä tilanteessa, että paljon on väkeä tulossa. Kuten Kreikkaan nyt, Petteri Orpo toteaa.

– Minulla on hyvin selkeässä muistissa vuoden 2015 tilanne (suuri maahantulijoiden määrä). Kun sitä silloin tutkittiin, niin yksiselitteinen vastaus oikeusoppineilta ja virkamiehiltä oli, että Suomen lainsäädännön mukaisesti ei voitu pysäyttää.

– En halua että toiste käy niin.